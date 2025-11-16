استعدادات للكشف عن «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»

بعد أشهر من الترقب أعلنت شركة «إليفيت» للتطوير العقاري، بالشراكة مع «إنيسمور»، عن فتح باب البيع الخاص، واستقبال طلبات إبداء الاهتمام لمشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، وتعد هذه المرحلة الفرصة الأولى أمام المشترين لتملك وحداتهم في أكثر المشاريع السكنية المرتقبة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة، وذلك قبل الكشف الرسمي عن المشروع والمقرر في 26 نوفمبر 2025.

ويضم المشروع الذي يقع على الشواطئ المتألقة لجزيرة المرجان 343 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مجموعات رئيسية، جميعها تتمتع بإطلالات مباشرة على البحر، حيث يصوغ مفهوماً جديداً للحياة على شاطئ البحر، يجمع بين جرأة التصميم، وأناقة التفاصيل، وروح الضيافة الراقية المستوحاة من فنادق الخمس نجوم. تتكامل في هذا المشروع لمسات معمارية مبدعة من «جينسلر» مع تصاميم داخلية آسرة من «بيرغمان ديزاين هاوس»، بإشراف «إنيسمور» الرائدة عالمياً في عالم الضيافة العصرية، ليحمل «موندريان بيتش رزيدنسز» إلى رأس الخيمة نبض العلامة العالمي بطاقته الإبداعية وروحه الثقافية المتجددة، في واحدة من أكثر الوجهات حيوية ونمواً في الإمارات.

وقال زيشان شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت»: «تواصل جزيرة المرجان ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للحياة الفاخرة على مستوى العالم، وسيكون «موندريان» عنوانها السكني الأرقى. لقد صممنا هذا المشروع بعناية فائقة من تفاصيل العمارة والتصميم الداخلي إلى اختيار المرافق والخدمات بعين خبيرة. «موندريان بيتش رزيدنسز» ليس مجرد وجهة سكنية، بل هو انعكاس لفلسفة حياة متكاملة، يصبح فيها السكن نقطة انطلاق لحياة راقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وقال لويس عبود، المدير الإقليمي لمجموعة «لايف ستايل كولكتيف» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة «إنيسمور»: «تعبر علامة «موندريان» عن أسلوب حياة يقوم على الإلهام والابتكار. في هذا المشروع يلتقي التصميم مع الفن والمذاق وروح المجتمع، ليصنعوا وجهة نابضة بالحياة، متجذرة في المكان، ومرتبطة بالبحر ارتباطاً حقيقياً».

وتحظى جزيرة المرجان بموقع متميز بين أبرز الوجهات الساحلية في المنطقة، لما تتميز به من شواطئ خلابة، ومنتجعات معروفة، واهتمام متنامٍ من المستثمرين، وقد ارتفع الطلب على العقارات فيها بشكل لافت خلال العام الماضي، مدفوعاً بتطور مستمر في مرافق الضيافة والترفيه والثقافة، إلى جانب حضور متزايد للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.