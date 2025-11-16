ريبورتاج تطلق «فيردانا 8 و9» في دبي

أعلنت مجموعة ريبورتاج عن إطلاق مشروعي «فيردانا 8 وفيردانا 9» في مجمع دبي للاستثمار. يعد فيردانا جزءاً من مشروع تطويري مزدهر متعدد المراحل، يشهد نمواً متواصلاً عاماً بعد عام، ويعكس التزام مجموعة ريبورتاج طويل الأمد ببناء أحياء مستدامة ومترابطة، تتطور مع تطور المدينة، ومع المراحل السابقة، التي تشكل بالفعل نسيجاً سكنياً نابضاً بالحياة، يعزز الإطلاق الجديد الزخم المستمر والتقدم المتواصل، الذي يشهده مجمع فيردانا الرئيسي.

يقع فيردانا في قلب مجمع دبي للاستثمار، ويوفر لسكانه ميزة فريدة، تتمثل في العيش على بعد لحظات من مرسى دبي، ونخلة جميرا، ودبي باركس، ومول الإمارات، وبرج خليفة، كما أن موقعه القريب من مدينة إكسبو، ومطار آل مكتوم الدولي، وشبكات الطرق السريعة الرئيسية، يتيح أسلوب حياة، يمتزج فيه سهولة الوصول إلى المناطق الحضرية بسلاسة مع البيئة الخضراء الهادئة، محققاً توازناً بين الترابط والهدوء الذي يجسد جوهر فيردانا.

وأكدت الشركة أنه لا يزال سوق العقارات في دبي أحد أكثر أسواق الاستثمار جاذبية عالمياً، فدخله معفى من الضرائب، وعائده الاستثماري مرتفع، وبفضل أهليته للحصول على التأشيرة الذهبية لمستثمري العقارات، إلى جانب معايير السلامة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية عالمية المستوى، إذ تواصل المدينة توفير بيئة آمنة، حيث يكون كل منزل أساساً للازدهار طويل الأمد.