«أتلانتس النخلة» يستضيف مهرجان «ستارز اون بورد» ديسمبر

تستضيف دبي فعاليات مهرجان ستارز اون بورد النخلة دبي والذي سيقام في منتجع اتلانتس من 4 إلى 6 ديسمبر 2025، بالتزامن مع تحضيرات الموسم العاشر من برنامج تلفزيون الواقع الشهير «شط بحر الهوي»، وسيحظى الجمهور بتجربة ترفيهية استثنائية داخل المنتجع الأسطوري، مع خيارات حجز متنوعة تشمل حضور حفلة واحدة، أو جميع الحفلات، أو باقات شاملة تتضمن الإقامة والدخول إلى كل الفعاليات.

وقال يوسف حرب رئيس مجلس إدارة ستارز اون بورد أن الإعلان عن الحدث يعد محطة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في تنظيم المهرجانات والرحلات الفنية العالمية، التي جمعت على مدى سنوات أبرز نجوم الوطن العربي في تجارب فنية استثنائية.

وأعلن يوسف حرب تجديد الشراكة مع مجموعة أم بي سي لإنتاج الموسم العاشر من برنامج «شط بحر الهوى»، بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم التسعة السابقة التي عرضت على شاشات المجموعة.

ويعد البرنامج من أشهر برامج تلفزيون الواقع في العالم العربي، إذ يوثق يوميات نخبة من النجوم خلف الكواليس خلال مشاركتهم في الرحلات البحرية والمهرجانات العالمية التي تنظمها ستارز اون بورد، كما يتيح للجمهور فرصة التفاعل والمشاركة في هذه التجارب المميزة.

وضمن فعاليات الموسم الجديد، من ميامي (الولايات المتحدة) إلى جزر الباهامس في الفترة الممتدة بين 12 و16 فبراير 2026، على متن باخرة فاخرة تستضيف أكثر من 3500 راكب في تجربة فنية وسياحية لا تنسى.

ويشارك في الرحلة نخبة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم: راغب علامة، نانسي عجرم، إليسا، صابر الرباعي، ملحم زين، فارس كرم، كارول سماحة، ناصيف زيتون، الشامي، حسام الرسام، كارلوس، سعد رمضان، محمد شاكر، كريم نور، أحمد ستار، ولونا كرم، إلى جانب عدد من الممثلين والمشاهير.

كما يجري العمل على تحضير عدد من المشاريع الفنية والترفيهية الجديدة في مدن عربية وأوروبية سيتم الكشف عنها قريباً.