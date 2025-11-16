ريبورتاج تقترب من تحقيق مبيعات تتجاوز 500 مليون ريال بنهاية 2025

أعلن إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية ومصر، أن الشركة تقترب من تسجيل مبيعات قياسية تتجاوز 500 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2025.

وأكد همام أن الشركة تستعد للدخول في مرحلة توسع استراتيجية خلال عام 2026، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مشروعين عقاريين كبيرين في مدينتي الرياض وجدة، يمثلان خطوة مهمة نحو توسيع حضورها في السوق السعودي.

وأضاف أن المشروع المزمع تطويره في الرياض يأتي ضمن خطة التوسع الطبيعي للشركة في العاصمة، التي تعد واحدة من أكثر المدن السعودية جذباً للنمو السكاني والاستثماري، بينما يمثل المشروع الآخر في جدة أول توسع كبير للشركة خارج الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المتزايد على المنتجات السكنية الحديثة. وأكد أن كلا المشروعين سيعتمدان على مفاهيم عمرانية متقدمة، تشمل مجتمعات متكاملة، ومرافق خدمية، ومساحات خضراء واسعة، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير بيئات حضرية عالية الجودة.

وأوضح همام أن ريبورتاج السعودية تعمل حالياً على دراسة جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروعين، بما في ذلك أنماط الوحدات المستهدفة، توزيع الاستخدامات داخل المخططات، وأفضل أساليب التنفيذ التي تضمن الوصول إلى مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.

وشدد على أن المشروعين لا يزالان في المراحل التخطيطية المبكرة، وأن الشركة لن تقوم بالإعلان عنهما أو الكشف عن تفاصيلهما خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب. وأكد أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في العام المقبل بعد استكمال جميع الموافقات والمراحل التخطيطية المطلوبة، بما يسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء.

وفي سياق التوسع داخل العاصمة، أعلنت ريبورتاج السعودية عن إطلاق مشروع نجد 5 في شرق الرياض، وهو مشروع جديد يأتي استكمالاً لسلسلة مشاريع الشركة في المنطقة، ويستهدف توفير بيئة سكنية حديثة للعائلات والمتملكين الباحثين عن وحدات تجمع بين الجودة والموقع الاستراتيجي. ويركز المشروع على تصميم عمراني معاصر يتضمن حدائق واسعة، ومسارات للمشاة، ومرافق خدمية وترفيهية، بما يتناغم مع التوسع العمراني الكبير شرق العاصمة، ويعزز مكانة المنطقة وجهة سكنية مفضلة.

وأشار همام إلى أن ريبورتاج السعودية ستقدم لزوار معرض سيتي سكيب الرياض 2025 عرضاً وافياً حول مشروع نجد 5، دون التطرق إلى أي تفاصيل مرتبطة بالمشروعين الكبيرين قيد التطوير في الرياض وجدة، وذلك التزاماً بسياسة الشركة القائمة على الإعلان عن المشاريع فقط بعد جاهزية كاملة تسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء. وأوضح أن الشركة ستركز خلال المعرض على إبراز مميزات مشروع نجد 5، والخطط التصميمية، وآليات البناء، والعروض الخاصة التي ستقدمها للمستثمرين الراغبين في دخول سوق العقار في الرياض.

وصرح همام بأن ريبورتاج السعودية تواصل تعزيز مكانتها داخل السوق عبر الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لمشاريعها وجودة التنفيذ. وأكد أن مشروع نجد 1، الذي اكتمل إنشائياً، ستقوم الشركة بتسليمه خلال الربع الأول من عام 2026، بل قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني الرسمي، وهو ما يعكس حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ودعم الثقة في منتجاتها العقارية، وتعزيز مكانتها في سوق يشهد منافسة متزايدة.