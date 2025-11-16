ترامب يشتري سندات في قطاعات تستفيد من سياساته

اشترى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 82 مليون دولار من سندات الشركات وسندات البلديات خلال الفترة من أواخر أغسطس وحتى أوائل أكتوبر، بما في ذلك استثمارات جديدة في قطاعات تستفيد من سياساته.

وبحسب النماذج التي أصدرها مكتب الأخلاقيات الحكومية في أمريكا، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية بين 28 أغسطس و2 أكتوبر. ولا تظهر الإفصاحات، الصادرة بموجب قانون الشفافية لعام 1978 المعروف باسم «قانون الأخلاقيات في الحكومة»، المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تكتفي بتقديم نطاقات تقديرية واسعة.

أظهرت الإفصاحات أن القيمة القصوى لإجمالي مشتريات السندات تجاوزت 337 مليون دولار، وفقاً لرويترز.

ويضم الجزء الأكبر من الأصول الواردة في إفصاحات يوم السبت سندات صادرة عن بلديات وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية وغيرها من الجهات المرتبطة بمؤسسات عامة.

وامتدت استثمارات ترامب الجديدة في السندات إلى قطاعات عدة، من بينها صناعات استفادت بالفعل أو لا تزال تستفيد من التغييرات السياسية التي أجرتها إدارته، مثل تخفيف القيود التنظيمية المالية.

وشملت سندات الشركات التي اشتراها ترامب إصدارات لشركات صناعة الرقائق مثل «برودكوم» و«كوالكوم»، وشركات تكنولوجيا مثل «ميتا»، وتجار التجزئة مثل «هوم ديبوت» و«سي في إس هيلث»، إضافة إلى مصارف وول ستريت مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي».

شملت مشتريات ترامب من ديون بنوك الاستثمار في أواخر أغسطس سندات «جي بي مورغان». ويأتي ذلك فيما طلب ترامب، يوم الجمعة، من وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع «جيه بي مورغان» على خلفية صلاته بالمالي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وقد أعرب المصرف سابقاً عن أسفه لعلاقاته الماضية مع إبستين، مؤكداً أنه لم يساعده على ارتكاب «أفعال شنيعة».

كما استحوذ ترامب على سندات «إنتل» بعد أن اشترت الحكومة الأمريكية، بتوجيه منه، حصة في الشركة.

أظهر إفصاح قدم في أغسطس أن ترامب اشترى ما يزيد على 100 مليون دولار من السندات منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير. كما قدم ترامب في يونيو إفصاحه السنوي، الذي أشار إلى أن العائدات المتأتية من مشاريعه المختلفة لا تزال تذهب إليه في نهاية المطاف، ما يثير مخاوف من احتمال تضارب المصالح.

وفي ذلك الإفصاح السنوي، الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفاد ترامب بتحقيق أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، ومنتجعات الغولف، وحقوق الترخيص، وغيرها من الأنشطة. كما أظهر أن دخول ترامب إلى عالم العملات المشفرة أسهم بشكل كبير في زيادة ثروته.

وبحسب حسابات سابقة لوكالة رويترز، فإن إفصاح يونيو الرئاسي قدر قيمة أصول ترامب بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار.