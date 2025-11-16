نتائج «إنفيديا» تضع أسهم التكنولوجيا على صفيح ساخن

قد تتصاعد حدة التقلبات في أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الجاري مع تفاعل المستثمرين مع التقرير الفصلي لشركة «إنفيديا» — أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والركيزة الأساسية لرهان «وول ستريت» على الذكاء الاصطناعي.

ورغم نبرة أكثر استقراراً بحلول نهاية الجمعة، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي تصدره رويترز؛ فقد أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أسبوعاً متقلباً عند مستوى شبه ثابت.

وأشارت رويترز إلى أنه «بعد 3 أيام من المكاسب، جاءت موجة بيعية يوم الخميس بفعل الضبابية المحيطة بآفاق الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة الأمريكية، ما قوض التفاؤل بانتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة».

وصعد مؤشر تقلبات الأسهم «فيكس» — مقياس الخوف في الأسواق — إلى أعلى مستوى له في نحو شهر صباح الجمعة مع تراجع عقود مؤشرات الأسهم الآجلة.

وبقي المستثمرون في حالة ترقب إزاء هشاشة أسهم التكنولوجيا، التي تعثرت هذا الشهر وسط مخاوف من أن الحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي دفع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها.

وبفضل رقائق الذكاء الاصطناعي، أصبحت «إنفيديا» بمثابة المؤشر الأبرز لموجة الارتفاع التي دعمت أسهم العديد من الشركات التكنولوجية، إضافة إلى شركات أخرى تشارك في التوسع الضخم للبنى التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

منظومة الذكاء الاصطناعي

وقال مات أورتون كبير استراتيجيي السوق في «رايموند جيمس إنفستمنت مانجمنت»: إن «إنفيديا تعد مركز الثقل في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن نتائجها بعد إغلاق جلسة الأربعاء ستكون مهمة ليس فقط للقطاع التكنولوجي، بل أيضاً لقطاعات مثل الصناعة والمرافق».

وأضاف: «إذا جاءت معدلات النمو دون توقعات السوق أو لم نشهد التعليقات الإيجابية المنتظرة من الشركة، فمن المرجح أن تتعرض هذه الاستثمارات لضغوط أكبر».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 1000% منذ إطلاق «شات جي بي تي» ChatGPT في نوفمبر 2022، بما في ذلك صعود يفوق 40% منذ بداية 2025، ما جعل «إنفيديا» أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 5 تريليونات دولار الشهر الماضي، قبل أن تنهي جلسة الجمعة عند 4.6 تريليونات دولار.

وتؤدي ضخامة الشركة إلى تأثير مباشر على المؤشرات الرئيسية، إذ تشكل «إنفيديا» 8% من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ونحو 10% من مؤشر «ناسداك 100».

ويتوقع محللون أن تسجل الشركة نمواً نسبته 53.8% على أساس سنوي في ربحية السهم للربع الثالث من سنتها المالية، مع إيرادات تبلغ 54.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

النظرة الإيجابية

وازدادت النظرة الإيجابية لأداء الشركة المستقبلي، إذ ارتفعت توقعات إيراداتها للسنة المالية 2027 بنسبة 15% منذ أواخر مايو لتصل إلى نحو 285 مليار دولار.

وقالت ميليسا أوتو رئيسة الأبحاث في «إس آند بي غلوبال فيزيبل ألفا»: إن «الافتراضات التي يبني عليها السوق إيجابية للغاية، وقد جرى تسعيرها بالفعل في السهم، وبالتالي ستكون توقعات الشركة للمرحلة المقبلة عاملاً محورياً».

وسيركز المستثمرون أيضاً على أي إشارات من «إنفيديا» تتعلق بالطلب والإنفاق؛ فقد أظهرت نفقات الشركات الكبرى في الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، خلال موسم النتائج الحالي، استمراراً واضحاً في التوسع ببناء مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي.

وقال جيمي تشانغ رئيس الاستثمار في «روكفلر غلوبال فاميلي أوفيس»: «لا يفترض أن نشهد أي تباطؤ في ظل الالتزامات الكبيرة بالإنفاق الرأسمالي من شركات عدة؛ يجب أن يبقى الطلب قوياً في الظروف الحالية».

وتعد نتائج «إنفيديا» من آخر المحركات الكبرى لحركة السوق في عام 2025؛ فمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل ارتفاعاً يقارب 14% منذ بداية العام، لكن وول ستريت لا تزال متوجسة من احتمالات تشكل «فقاعة ذكاء اصطناعي».

وأشار جيمس ريغان، الرئيس المشارك للاستثمار في «دي. إيه. دافيدسون»، إلى أن المستثمرين أبدوا مزيداً من التدقيق في إعلانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «ندخل مرحلة جديدة يتطلب فيها المستثمرون دليلاً أوضح على الجدوى — ما هي العوائد؟ وما هو حجم التدفقات النقدية؟».

وإلى جانب نتائج «إنفيديا»، من المنتظر صدور نتائج فصلية لعدد من شركات التجزئة الأسبوع الجاري، بينها «وولمارت» و«هوم ديبو»، إضافة إلى دفعات من البيانات الاقتصادية التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي.

ورغم تعثر قطاع التكنولوجيا هذا الشهر، فقد حققت قطاعات أخرى مكاسب قوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمواد الأساسية والقطاع المالي.

وقال ريغان: «هناك إدراك يتزايد لدى المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون اللعبة الوحيدة في الساحة».

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 17 نوفمبر:

مسح التصنيع لولاية نيويورك

كلمة لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون

كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري

كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر

نتائج: إكسبينغ

الثلاثاء 18 نوفمبر:

مؤشر أسعار الواردات

الإنتاج الصناعي

معدل استخدام القدرة الإنتاجية

مؤشر ثقة بناة المنازل

مخزونات الشركات

كلمة لعضو الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

نتائج: بايدو، ميدترونيك، هوم ديبو

الأربعاء 19 نوفمبر:

مسح التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا

مؤشر بدء الإسكان

مؤشر تصاريح البناء

الميزان التجاري الأمريكي

نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

نتائج: نيو، انفيديا

الخميس 20 نوفمبر

تقرير الوظائف الأمريكي

معدل البطالة الأمريكي

مؤشر مبيعات المنازل القائمة

المؤشرات الاقتصادية القيادية

كلمة لعضو الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي

كلمة لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون

نتائج: وول مارت

الجمعة 21 نوفمبر:

كلمة ترحيبية لعضو الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

كلمة لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون

كلمة لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان

مؤشر مديري المشتريات الخدمي

مؤشر مديري المشتريات الصناعي

مؤشر ثقة المستهلك

نتائج: علي بابا

بعض التقارير ربما تتأخر أو تكون غير متاحة بسبب الإغلاق الحكومي