تعيين سعيد الرميثي رئيساً لمجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في الإمارات

انتُخب المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، رئيساً لمجلس إدارة «لجنة منتجي الحديد» في الإمارات، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها قطاع الحديد لخبراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية.

ويجسد هذا التعيين تقدير القطاع لدوره الفاعل والتزامه بتعزيز القدرة التنافسية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في سوق الحديد الوطني، كما يبرز الإسهام المتنامي لمجموعة «إمستيل» في دعم مسيرة التطوير الصناعي والاستدامة.

وسيعمل المهندس سعيد غمران الرميثي، من خلال رئاسته للجنة، على تعزيز التنسيق بين المنتجين، ودعم السياسات التنظيمية التي ترسخ النزاهة وتطور معايير الجودة وإزالة الكربون، إلى جانب قيادة مبادرات تعزز استدامة القطاع وترفع كفاءته التنافسية، بما يسهم في دفع قطاع الحديد نحو نمو أكبر وترسيخ مكانته على المستويين المحلي والإقليمي.