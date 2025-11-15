«إيدج» تكشف عن 42 منتجاً جديداً في معرض دبي للطيران

كشفت «إيدج» عن 42 منتجاً وحلاً جديداً في معرض دبي للطيران 2025، لتقدم إحدى أكثر عمليات الإطلاق طموحاً في تاريخها. وتتنوع التشكيلة الجديدة لتشمل الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية، وأنظمة الدفع وقدرات الفضاء وتقنيات الرادار والاتصالات الآمنة، ما يجسد القوة الصناعية المتنامية لدولة الإمارات.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «يحمل معرض دبي للطيران مكانة محورية في مسيرة «إيدج»؛ فمنه انطلقت رحلتنا في عام 2019، واليوم يشهد على مدى ما حققناه من تطور. من فكرة طموحة وواعدة تحولنا إلى قوة عالمية رائدة، حيث أطلقنا 42 منتجاً جديداً في يوم واحد، وأكثر من 250 منتجاً ضمن محفظتنا المتنامية. لقد نجحنا في تلبية احتياجات السوق المحلية، وفرضنا حضورنا على الساحة العالمية، إذ باتت الصادرات تسهم بأكثر من 53 % من إجمالي إيراداتنا. ما كان في الأمس طموحاً أصبح اليوم واقعاً ملموساً، تقوده كفاءاتنا الوطنية، وشراكاتنا العالمية، وإرادتنا الراسخة بعزيمة لا تلين في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المتقدمة والدفاع».

وتعد «أومن»، المنتج المستقبلي لتحالف «إيدج - أندوريل» الإنتاجي المعلن مؤخراً، طائرة جوية ذاتية القيادة، تنتقل من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي، وهي مصممة لتوفير قدرات التحمل والحمولة ومرونة المهام، التي تتسم بها الأنظمة الأكبر بكثير في هيكل طائرة مبتكر من المجموعة الثالثة، ومستقل عن المدارج. ويتيح المشروع المشترك لمجموعة «إيدج» الوصول إلى منصة «لاتيس» البرمجية من شركة «أندوريل» المحدثة باستمرار، الطبقة الأساسية للقيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستعزز بصورة فائقة أنظمة المشروع المشترك الجديدة والقائمة المشمولة.