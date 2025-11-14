«اينوك» تستعرض حلولها التقنية في معرض دبي للطيران

أكدت مجموعة اينوك، التزامها بالاستدامة والابتكار خلال مشاركتها في الدورة التاسعة عشرة لمعرض دبي للطيران 2025.

وفي إطار استراتيجيتها الشاملة لدعم التحول في قطاع الطاقة وصولاً إلى الحياد الكربوني، تقوم اينوك بتزويد طائرات شركة «جيتكس» بوقود الطيران المستدام خلال فعاليات المعرض. وبالتوازي مع ذلك، تعرض المجموعة أحدث تقنياتها وشراكاتها في مجال الطاقة النظيفة في عرض التشغيل المستدام للطائرات.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: «نحن في اينوك، نواصل جهودنا لتقديم حلول موثوقة وفعالة للطاقة تواكب متطلبات المستقبل وتتوافق مع الأولويات الوطنية مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وتعكس مشاركتنا في معرض دبي للطيران التزامنا بتمكين قطاع الطيران المستدام، وتطوير حلول التنقل، ودفع الابتكارات التي يمكن تطويرها وتطبيقها على نطاق واسع بما يساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران».

ويدعم استخدام اينوك لوقود الطيران المستدام خلال المعرض جهود شركة «جيتكس» لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن رحلاتها الجوية. وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص، يعكس تعاون «جيتكس» مع اينوك رؤيتهما المشتركة الرامية لتسريع تبني أنواع بديلة من الوقود منخفضة الانبعاثات وإرساء معايير جديدة للاستدامة في قطاع الطيران.

من جانبه، قال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جيتكس»: «تُركز استراتيجيتنا على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتبنّي أحدث التقنيات الصديقة للبيئة عبر شبكتنا العالمية. ويسعدنا أن نتمكّن من تزويد طائراتنا بوقود الطيران المستدام ضمن فعاليات معرض دبي للطيران».

وضمن عرض التشغيل المستدام للطائرات، تستعرض اينوك أيضاً مبادراتها الواسعة في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك شراكتها مع مطارات دبي لتحويل عمليات الدعم الأرضي من الوقود التقليدي إلى وقود الديزل الحيوي. وستكون شاحنة اينوك المخصصة لنقل الديزل الحيوي، أحد أبرز معروضات الجناح التي توضح التزام المجموعة بالابتكار في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية منخفضة الكربون.

ومن بين النقاط الأخرى البارزة محطة التزويد بالوقود الهيدروجيني في محطة الخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي لتشغيل حافلة مطار تعمل بالهيدروجين من إنتاج شركة «كوباص» «COBUS». ومنذ إطلاقها في عام 2021، تجمع هذه المحطة الرائدة بين مصادر الطاقة الهيدروجينية والهيدروكربونية والكهربائية، كما أرست المحطة معياراً جديداً لتوفير الوقود المستدام والتطبيقات العملية للطاقة الخضراء في قطاع النقل.