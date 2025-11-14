200 علامة تجارية تشارك في «سوق أفريقيا في دبي»

افتتح «سوق أفريقيا في دبي 2025» رسمياً في دبي، جامعاً أكثر من 200 علامة تجارية وجاهزة للتصدير ومبدعين ومنشآت صغيرة ومتوسطة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في معرض يستمر 4 أيام، احتفاءً بالتجارة والثقافة والمشاريع.

يضم الحدث عارضين من نيجيريا وغانا وتوجو والسنغال وسيشل وتنزانيا ورواندا والإمارات المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يعرضون منتجات تغطي مجالات الموضة والجمال والعناية الصحية والزراعة والتكنولوجيا والفنون وأسلوب الحياة. يُبرز هذا العرض التقديمي النفوذ المتزايد لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في مجال الإبداع والتجارة العالميين.

وقالت إيبيكون أوشيكا، مؤسسة «أكاديمية إيبيكون أوشيكا للقيادة» ومُنظمة السوق: «تمثل دبي العالم ـ فهي دولة تضم ما يقرب من 200 جنسية، بُنيت على التجارة والهيكلية والشمول. إنها توفر البيئة المناسبة لعرض تفوق أفريقيا أمام المشترين والمستثمرين العالميين».

وأكدت جولييت إيهيمان، مؤسسة «بيوند ليميتس»، خلال كلمتها الرئيسية حول «استكشاف قصة التكنولوجيا الأفريقية — الماضي، الحاضر، والمستقبل»، على التطور الرقمي لأفريقيا قائلة: «النظام البيئي التكنولوجي في أفريقيا لم يعد ناشئاً، بل إنه ينضج. لقد انتقلنا من قصص النجاح المنعزلة إلى بناء أنظمة قوية ومترابطة تعمل بالابتكار والشراكات المحلية والمرونة. العقد القادم سيشهد تحول حلول أفريقية لصناعات عالمية».

وتتطور العلاقة بين الإمارات وأفريقيا بسرعة، متحولة من التجارة التقليدية إلى شراكة استراتيجية. مؤخراً، في «قمة الإمارات للاستثمار السياحي مع أفريقيا 2025» في دبي، أعلنت الإمارات عن مبادرة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في السياحة والبنية التحتية والطيران والخدمات اللوجستية في أفريقيا، والتي من المتوقع أن توفر حوالي 70,000 فرصة عمل.