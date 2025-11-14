دبي الإسلامي يصدر صكوكًا تمويليةً مرتبطةً بالاستدامة لأول مرة

أعلن دبي الإسلامي، اليوم، عن نجاحه في تعزيز حضوره في سوق الصكوك العالمية من خلال إصداره صكوكًا مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي، جرى تسعيرها بمعدل ربح نسبته 4.572% سنويًا وبأجل مدته خمس سنوات.

ويمثل الإصدار أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، بعد الإنجاز الذي حققه البنك في وقت سابق كأول مؤسسة مالية إسلامية تصدر إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة.

وبحسب البنك، يؤكد هذا الإصدار التزامه بتقديم هياكل مالية مبتكرة ودعمه للاستدامة، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز مبادرات دولة الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويساهم الهيكل الجديد هذا في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال ربط الأثر مباشرةً بأهداف أداء قابلة للقياس ويتم التحقق منها بشكل مستقل، ومن خلال الإصدار الجديد لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة، سيُوجّه البنك رؤوس أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة.

وجذبت الصفقة اهتمامًا قويًا وبشكل استثنائي، حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند ملياري دولار أمريكي.

وشارك في الصكوك أكثر من 80 حسابًا مؤسسيًا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، محققًا مشاركة عالمية واسعة، حيث خُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و20% لآسيا، وهو أعلى تخصيص آسيوي يُحققه دبي الإسلامي على الإطلاق في الإصدار العام للصكوك من قبل البنك.

وجرى توزيع النسبة المتبقية والبالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وأسواق دولية أخرى، وفيما يخص فئات المستثمرين، فقد خصص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و17% لمديري الصناديق، و6% المتبقية لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

وأفاد البنك بأنه انطلق بحملته الترويجية يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المستثمرين لعرض أدائه المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأكد أن الحملة، التي استمرت يومين، أثبتت كفاءتها العالية في بيئة مكتظة للأسواق الأولية، حيث شهدت العديد من الصفقات المتزامنة معها، كما لاقت استجابة كبيرة ورود أفعال إيجابية من قبل المستثمرين، مما مكّن البنك من فتح سجل الاكتتاب يوم الأربعاء، 12 نوفمبر، بسعر مبدئي قدره 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، ليشهد نموًا سريعًا في سجل طلبات الاكتتاب بلغ ملياري دولار أمريكي، مما سمح بغلق السعر النهائي عند 90 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، أي ما يعادل معدل ربح سنوي قدره 4.572%.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن هذه الصكوك تمثل خطوةً حاسمةً في مسيرة المجموعة نحو الاستدامة، وانعكاسًا واضحًا للثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون الدوليون لدبي الإسلامي، وللأسس الائتمانية المتينة لدولة الإمارات، ولصلابة استراتيجيتها طويلة الأجل، ولطالما امتدت مسؤوليتها إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة، لتشمل الريادة الهادفة، وإبراز قدرة التمويل الإسلامي على تحقيق أثر ملموس ومسؤول، يتسم بالشفافية والاستقلالية، ويتماشى مع الأولويات الوطنية.

وتم إصدار هذه الصكوك بموجب برنامج صكوك دبي الإسلامي البالغ قيمته 12.5 مليار دولار أمريكي، وهو مُدرج بشكل مزدوج في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وكان مديرو الإصدار الرئيسيون ومديرو الاكتتاب المشاركون في هذه الصفقة هم: بنك ستاندرد تشارترد "بصفته مستشارًا للفوترة والإنجاز والاستدامة"، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، ودبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك ICBC، وKFH كابيتال، وشركة KIB Invest ، وماي بنك، وشركة QInvest، ومصرف الشارقة الإسلامي.