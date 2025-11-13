2.7 مليون دينار أرباح «استيراد» في 9 أشهر بارتفاع 17%

أعلنت شركة استيراد الاستثمارية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 والأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلةً نمواً في صافي الأرباح، مدعوماً بمحفظتها المتنوعة ومبادراتها الاستراتيجية.

بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1,180,834 ديناراً بحرينياً للربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ1,001,936 ديناراً بحرينياً للربع نفسه من عام 2024، وذلك بزيادة قدرها 18%. وبلغت ربحية السهم للربع 7.3 فلوس، مقارنة بـ6.5 فلوس في الربع الثالث من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين للربع الثالث 1,162,567 ديناراً بحرينياً، مقارنة بـ836,421 ديناراً بحرينياً في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بزيادة قدرها 39% عن العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل للربع 2,156,754 ديناراً بحرينياً، مقارنة بـ2,737,180 ديناراً بحرينياً في الربع الثالث من عام 2024، أي بانخفاض قدره 21%.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أعلنت استيراد عن صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 2,712,196 ديناراً بحرينياً، مقارنة بـ2,323,582 ديناراً بحرينياً في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة قدرها 17%. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، 16.8 فلساً، مقارنة بـ15.1 فلساً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 2,876,814 ديناراً بحرينياً لفترة التسعة أشهر من هذا العام، أي بزيادة قدرها 70%، مقارنة بـ1,691,731 ديناراً بحرينياً للفترة المماثلة من عام 2024. وقد بلغ إجمالي الدخل لفترة التسعة أشهر 6,244,307 دنانير بحرينية، مقارنة بـ7,431,925 ديناراً بحرينياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 44,303,880 ديناراً بحرينياً في 30 سبتمبر 2025، مقابل 43,377,483 ديناراً بحرينياً في 31 ديسمبر 2024، أي بتغير نسبته 2%. وبلغ إجمالي الأصول 82,739,890 ديناراً بحرينياً في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ93,100,840 ديناراً بحرينياً في 31 ديسمبر 2024، والذي شكل انخفاضاً قدره 11%.

وقال نبيل نورالدين، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث من هذا العام قدرة الشركة الثابتة على تحقيق أداء قوي وخلق قيمة إضافية طويلة الأمد للمساهمين. ويعكس النمو في صافي الأرباح خلال هذه الفترة نجاح نهجنا الاستثماري المنضبط وتركيزنا المستمر على إطلاق القيمة عبر محفظة متنوعة. لقد اتخذنا خطوات مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية لترسيخ ركائزنا ودفع عجلة النمو المستدام. ويمثل تأسيس شركة استيراد كابيتال المحدودة في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً رئيسياً في رحلتنا للتوسع الإقليمي، ما يتيح لنا الوصول إلى بيئة مالية وتنظيمية ديناميكية، ويعزز في الوقت ذاته طموحنا لتوسيع نطاق توغل استيراد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية. وتعد هذه المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لنصبح شريكاً استثمارياً إقليمياً رائداً».

من جانبه، قال أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد: «نحن سعداء بالأداء القوي للشركة خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس التنفيذ الناجح لخارطة طريقنا الاستراتيجية. ويعكس التحسن في الدخل والأداء العام للمحفظة النتائج الملموسة لمبادراتنا المستمرة. مع تأسيس استيراد كابيتال في مركز دبي المالي العالمي، قمنا بتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة وشبكات مستثمرين مُهمة، ولا سيما المكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركاء العالميين المتطلعين للاستثمار في مجالات الملكية الخاصة والعقارات والاستثمارات البديلة عالية الجودة. ويعزز هذا التوسع من قدرتنا على اقتناص فرص جديدة، وفي الوقت ذاته يدعّم بصمتنا الإقليمية ومكانتنا كوننا منصة استثمارية موثوقة».