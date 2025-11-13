«نوفو نورديسك» تطلق حملتها التوعوية في الإمارات

أطلقت شركة نوفو نورديسك الإمارات، حملتها التوعوية الجديدة بعنوان «أنت البطل الجديد»، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم التعافي ومكافحة السمنة بأسلوب علمي ومجتمعي متكامل.

تسعى الحملة إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030، التي تستهدف خفض معدلات السمنة في دولة الإمارات إلى النصف، من خلال نشر الوعي بأن السمنة مرض مزمن قابل للعلاج وليست مجرد مسألة مظهرية. وتعتمد المبادرة على نهج شامل يدمج بين التثقيف، والدعم السلوكي، والتشجيع على طلب المشورة الطبية.

وتتضمن فعاليات الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية والصحية في مختلف أنحاء الدولة، تشمل فحوصاً مجانية وبرامج تثقيف مجتمعي، إلى جانب فعاليات رياضية في كايت بيتش ضمن تحدي دبي للياقة، حيث يمكن للزوار زيارة جناح «البطل» للتفاعل مع أخصائيي الصحة والمشاركة في أنشطة رياضية متنوعة. كما تمتد الحملة إلى الصيدليات الكبرى في الدولة، لتوجيه الأفراد نحو خيارات علاجية آمنة وموثوقة.

وأكدت الدكتورة سيسيليا رادو، المدير العام لشركة نوفو نورديسك الإمارات، أن الحملة تمثل «دعوة عملية للتعافي الصحي وإعادة تعريف السمنة كمرض يحتاج إلى متابعة مستمرة ورعاية متكاملة».

من جهته، أوضح يعقوب الزرعوني، مدير تحدي دبي للياقة، أن الشراكة مع نوفو نورديسك «تعكس التزام دبي بنشر ثقافة اللياقة والتعافي الصحي، وتشجع المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط ومستدام».

تمثل هذه الحملة جزءًا من جهود نوفو نورديسك المتواصلة لدعم المجتمعات نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة، وتأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين الصحي والمجتمعي في التصدي لتحديات السمنة.