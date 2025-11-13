إطلاق «ميفير نيكسوس» بقيمة مليار درهم في منطقة «وادي الصفا 7» بدبي

أعلنت شركة سيفن ميفير للتطوير العقاري، عن دخولها الرسمي إلى سوق العقارات في دبي، من خلال الإطلاق الكبير لمشروعها الأول «ميفير نيكسوس»، الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي، وذلك خلال فعالية حصرية أقيمت في حدائق ميفير، بموقع المشروع في وادي الصفا 7.

حملت الأمسية عنوان «الخيال يصبح واقعاً»، وجمعت نخبة من كبار المتخصصين في قطاع العقارات والشركاء، وأبرز الشخصيات في القطاع، الذين شهدوا انطلاقة علامة جديدة، تجمع بين الخبرة والتصميم والنزاهة.

وعلى خلفية الأجواء الهادئة لحدائق ميفير، قدّمت الفعالية تجربة غامرة، استعرضت ملامح المشروع، بدأت بجولة تعريفية على نموذج التصميم المعماري للمشروع، واختُتمت بعرض مذهل للطائرات المسيّرة، أضاء سماء دبي، في مشهد جسّد تحوّل الخيال إلى واقع ملموس.

وقال عدنان أرشد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيفن ميفير للتطوير العقاري، إن هذه الأمسية تمثل «لحظة فخر واعتزاز لجميع أفراد الفريق».

وأضاف: «كان الحضور رائعاً، والأجواء مليئة بالطاقة والحماس، والدعم الكبير من شركائنا، جعل من هذه الليلة بداية مميزة فعلاً. هذا ليس مجرد حفل إطلاق، بل هو أول تعبير حقيقي عن هويتنا كعلامة تجارية، وعن فلسفتنا «حياة كما تتخيلها» — بتحويل التصميم المدروس والنوايا الصادقة إلى مساحات يمكن للناس أن يعيشوا ويتواصلوا فيها فعلاً».

من جانبه، قال فوزان مالكاني المدير الإداري والشريك المؤسس لشركة سيفن ميفير: «لم تكن ليلة الأمس مجرد إطلاق مشروع، بل كانت بداية قصتنا. يمثل مشروع ميفير نيكسوس إيماننا بأن التطوير العقاري يجب أن يقوم على الشفافية والثقة والتصميم الخالد». وأضاف: «تعكس فلسفتنا «حياة كما تتخيلها»، طريقتنا في التعامل مع كل التفاصيل — من التصميم المعماري إلى تخطيط المجتمعات. إنها تتمحور حول تحويل الخيال إلى مساحات سكنية نابضة بالحياة والمعنى، يمكن للناس أن يطلقوا عليها فعلاً اسم منزلهم».

صُمم مشروع ميفير نيكسوس على يد المهندس المعماري العالمي توني عشاي، ويتكوّن من تسعة أبراج سكنية، تضم 434 شقة، وأكثر من 88 ألف قدم مربّعة، مخصصة للمحلات التجارية، ومنافذ الأطعمة والمشروبات، ليشكّل مجتمعاً متكاملاً، يجمع بين أسلوب الحياة والرفاهية والتصميم.

ويتمتع المشروع باعتماد مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، كما أنه مدعوم بحساب الضمان البنكي (الإسكرو)، ومن المقرر اكتماله في الربع الرابع من عام 2028.