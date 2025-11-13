«كورا» تطلق «إل فينتو» بـ 40 طابقاً في مدينة دبي الملاحية

أعلنت كورا العقارية، عن إطلاق مشروع «إل فينتو» IL VENTO، البرج المكون من 40 طابقاً والذي يضم شققاً فاخرة في مدينة دبي البحرية.

استوحي تصميم مشروع «إل فينتو»، الذي يعني اسمه باللغة الإيطالية «الرياح»، من انسيابية نسيم البحر وروح الحرية التي تميز أسلوب الحياة الساحلي. ويُجسد البرج مفهوم الأناقة الكلاسيكية والحداثة المعمارية ليمنح السكان تجربة معيشة فاخرة على الواجهة البحرية، على بُعد دقائق فقط من أبرز معالم دبي.

ويُعد «إل فينتو» عنواناً جديداً للفخامة، إذ يجمع بين جمال الهدوء الساحلي وسهولة الوصول الحضري. ويمكن للسكان الاستمتاع بنسيم البحر المنعش من الخليج العربي مع إمكانية الوصول السلس إلى المدينة خلال 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي ودبي مول وأبرز وجهات المدينة الحيوية.

يضم البرج أكثر من 40 مرفقاً توفر أسلوب حياة متكامل للسكان، منها مسبح بانورامي في الطابق العلوي، ومسابح داخلية وخارجية، وقاعة ترفيه عائلية للمناسبات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وصالة رياضية، ومنطقة لليوغا، وغيرها من المرافق التي تضمن للسكان تجربة راحة استثنائية على مدار الساعة.

ويحتوي البرج على 330 وحدة سكنية تشمل 182 شقة بغرفة نوم واحدة، و93 شقة بغرفتي نوم، و51 شقة بثلاث غرف نوم، و4 شقق بنتهاوس فاخرة تضم ثلاث غرف نوم ومسابح خاصة ومرافق حصرية. ويضم البرج ثلاثة طوابق سفلية وطابق أرضي فيه بهو راقي بطابع الفنادق الفاخرة لاستقبال السكان والزوار، إلى جانب خمسة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، و40 طابقاً سكنياً توفر بيئة راقية تجمع بين الراحة والخصوصية.

من المتوقع أن يسهم موقع البرج المتميز ومرافقه الفاخرة في تحقيق عائد استثماري مرتفع للمستثمرين، حيث يُتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% في مدينة دبي الملاحية بحلول عام 2028.

وقال نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة أبكورب القابضة، ومالك مجموعة أباريل، ورئيس مجلس إدارة كورا العقارية: «تركز رؤيتنا في كورا العقارية على ابتكار مساحات سكنية ترتقي بتجربة الحياة اليومية، حيث تمزج بين الفن والهندسة والطموح. ويجسد مشروع «إل فينتو»، المستوحى من روح الرياح وهدوء البحر، مفهوم الحياة الراقية حيث صممت كل التفاصيل من أجل تعزيز الشعور بالراحة والتواصل والجمال».