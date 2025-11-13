الإغلاق الحكومي الأمريكي زاد من بريق الذهب بالأسواق

قارب أطول إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق على الانتهاء بعدما حسم الأمر بالتصويت لتتم الموافقة 60 صوتاً مقابل 40 صوتاً، وفي هذا الصدد يؤكد أحمد عنيزان، خبير الأسواق المالية المتخصص في الذهب والمعادن النفيسة، أنه وبالرغم من قرب انفراج الأزمة يظل الذهب الاسم الأبرز ومع اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من شبح الإغلاق الحكومي مجدداً نتيجة الخلافات بين الحزبين حول الميزانية وتأثير ذلك علي الأسواق لتأثرها بالاضطرابات السياسية الحالية اتجهت الأنظار نحو المعدن الأصفر الذي لطالما ارتبط اسمه بالأمان في زمن الأزمات.

ويشير إلى أن تصاعد المخاوف من توقف الإنفاق الفيدرالي وتزايد العجز المالي، أديا إلى ارتفاع أسعار الذهب ارتفاعاً لافتاً، مدفوعة بموجة من عمليات التحوّط التي نفذها المستثمرون حول العالم.

ويرجع الخبير المالي المتخصص في الذهب والمعادن النفيسة أحمد عنيزان هذا الارتفاع إلى تراجع الثقة في قوة الدولار واستقرار الاقتصاد الأمريكي، إذ يعتبر الذهب الملاذ الذي لا يتأثر بتقلبات السياسة أو اضطرابات الأسواق.

ويلفت بقوله إن المفارقة اللافتة تكمن في استمرار صعود الذهب حتى بعد إعلان التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي بالتصويت الذي حدث بتصويت 60 مقابل 40 لتنتهي الأزمة بين الحزبين بعدما انضم عدد من مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى صفوف الجمهوريين. فبدلاً من أن يتراجع كما جرت العادة، حافظ المعدن الثمين على زخمه الصعودي، في إشارة إلى أن الأسواق تقرأ ما هو أبعد من الحدث السياسي ذاته.

وفي هذا الصدد يقول خبير الأسواق المالية إن أي تسوية في واشنطن عادة ما تعني زيادة في الإنفاق العام وارتفاعاً في الدين الفيدرالي، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريّث في تشديد السياسة النقدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على أسعار الذهب.

ويؤكد أحمد عنيزان أن الذهب لم يعد مجرد «ملاذ آمن» للمستثمرين، بل تحوّل إلى مقياس لمدى الثقة بالنظام المالي الأمريكي ذاته. فكلما تكررت الأزمات السياسية وارتفع سقف الدين، ازدادت قناعة الأسواق بأن الدولار لم يعد معيار الأمان الوحيد، وأن الذهب — بثبات قيمته وحياده السياسي — يبقى المرجع الحقيقي في عالم مليء بالتقلبات.

ويشير أحمد عنيزان، خبير الأسواق المالية إلى أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يعد شأناً داخلياً بحتاً، بل هو حدث اقتصادي عالمي يحرّك الأسواق ويؤثر في قرارات المستثمرين. وفي كل مرة يتكرر فيها هذا السيناريو، يثبت الذهب أنه المرآة الصادقة لمخاوف الأسواق وطموحاتها في الوقت ذاته.