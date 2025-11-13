مشرق إليت تؤسس «فلوريا سكايز» في قرية جميرا الدائرية

أعلنت شركة مشرق إليت للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الخامس فلوريا سكايزا في قرية جميرا الدائرية، المجتمع السكني الذي تصدر مبيعات سوق العقارات في دبي لعام 2024 وثلاثة أرباع عام 2025.

وأوضحت الشركة في بيانها أن مشروع فلوريا سكايز، الذي يتكون من 23 طابقاً، سيضيف192 شقة فاخرة بأسعار مناسبة إلى مجتمع قرية جميرا الدائرية، الذي يشهد طلباً مستمراً على الشقق مع ارتفاع سنوي في قيمة الأصول بأكثر من 10%، وعوائد إيجارية تتراوح بين 8 و9%.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إليت للتطوير العقاري: «يعد مشروع فلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية خطوة مهمة لنا، إذ نرسخ وجودنا في أحد أبرز المجتمعات السكنية في دبي. فالبنية التحتية الممتازة، والاتصال السلس بالمواقع الحيوية في الإمارة، والأجواء الهادئة للحياة الحضرية، كلها عوامل جعلت من قرية جميرا الدائرية مجتمعاً مزدهراً. كما أن خط المترو الأرجواني الجديد القريب سيزيد من اهتمام المستثمرين نظرًا لإمكانات العائد المرتفع على الاستثمار».

ومن المتوقع اكتمال مشروع فلوريا سكايز المقام على مساحة تبلغ 20,441 قدماً مربعة في الربع الرابع من عام 2027.

تعد قرية جميرا الدائرية أكثر المجتمعات السكنية طلباً وأفضلها أداء في دبي من حيث الاستثمار، إذ أظهرت بيانات DXB Interact تصدرها قوائم المبيعات خلال عام 2024 والأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مع نمو سنوي بنسبة 17.6 % في حجم المبيعات وزيادة بنسبة 20.3% في القيمة خلال الربع الثالث من عام 2025. وأضاف كامران محمد: «الطلب على الشقق السكنية في قرية جميرا الدائرية في ارتفاع ملحوظ، وقد لمسنا ذلك من خلال الكم الكبير من استفسارات المستثمرين منذ إطلاق المشروع».

ومع تزايد الطلب على الشقق السكنية بالتوازي مع نمو عدد سكان دولة الإمارات وتدفق المستثمرين العالميين إلى سوق دبي العقاري، تسعى مشرق إليت إلى إضافة أكثر من 1,200 وحدة سكنية جديدة إلى السوق خلال العامين المقبلين.

وتشمل المشاريع المقبلة فلوريا فيستا في ديسكفري غاردنز وفلوريا غراند في أرجان وواحة فلوريا في مجمع دبي لاند السكني (DLRC)، بالإضافة إلى مشاريع قيد التصميم مثل فلوريا بريز في جزر دبي، ومنطقة ميدان – القطاع 11، ومدينة دبي للإنتاج، حيث تم بالفعل تأمين قطع الأراضي اللازمة.