«بنك السلام» يحقق أرباحاً قياسية ويعزز نموه الإقليمي

أعلن بنك السلام عن تحقيق أرباح قياسية ،خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ما يعد إنجازاً جديداً في مسيرته إحدى أبرز المجموعات المالية في المنطقة، وأسرعها نمواً.

وارتفع صافي أرباح البنك العائدة للمساهمين 37.5% على أساس سنوي إلى 154.3 مليون دولار، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 16.4 % في سبتمبر 2025، مقابل 15.2 % في العام السابق، وارتفعت قيمة العائد على السهم 24.4% إلى 45.9 سنتاً مقابل 36.9 سنتاً أمريكياً في سبتمبر 2024.

إجمالي الأصول

وارتفع إجمالي أصول المجموعة 14.8% إلى 21.51 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقابل 18.73 مليار دولار في 2024، مدفوعاً بنمو 9.9 % في محفظة التمويل لتصل إلى 10.67 مليارات دولار، مقابل 9.71 مليارات دولار عام 2024، إضافة إلى نمو 33.8% في محفظة الدخل الثابت، لتصل إلى 5.14 مليارات دولار، مقابل 3.84 مليارات دولار عام 2024.

وارتفعت ودائع العملاء 9.1% إلى 14.81 مليار دولار، مدفوعة بالنمو القوي في الحصة السوقية، خلال العام، كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 27.4%، ما يعكس متانة البنك وقدرته على التوسع والنمو المستقبلي.

وبدعم من المبادرات التكنولوجية والأتمتة والتوسع في نطاق عمليات المجموعة انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 44.9% في سبتمبر 2025 مقابل 49.9% في سبتمبر 2024، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

التوسع الإقليمي

وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «يواصل البنك تعزيز مكانته إحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. تجسد هذه النتائج ثمرة الانضباط والطموح معاً، إذ نواصل تحقيق أرباح قياسية مع تطوير نموذجنا التشغيلي، للاستفادة من النمو في حجم أعمالنا. ومع توسعنا الإقليمي وتنويع مصادر الدخل نحرص للحفاظ على نهجنا القائم على الحكمة، بما يضمن أن يكون نمو اليوم مصدراً لتعزيز متانة المستقبل».



تجارب ذكية

وقال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: «شهدت المجموعة خلال الفترة الماضية تحولاً هادفاً، انتقلت فيها من مؤسسة مصرفية نامية إلى مجموعة مالية متنوعة. تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف، حيث نواصل تسخير التكنولوجيا لابتكار تجارب مصرفية ذكية، إلى جانب الاستثمار في مجالات الابتكار والتطوير وإدارة الأصول والنمو الإقليمي. ومع استمرارنا في السعي لرفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعميق علاقاتنا مع العملاء، أصبحت المجموعة في موقع قوي، يتيح لنا الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة، والتي تسهم في دفع عجلة النمو المستدام والمتنوع على المدى الطويل».