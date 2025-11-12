ديليفرو تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى لتسهيل استلام الطلبات

أعلنت ديليفرو عن إطلاق خدمة تسجيل وصول السائقين في دبي، التي تتيح للسائقين تأكيد وصولهم بمنتهى السهولة من خلال النقر بهواتفهم على علامة مخصصة في المطعم، بالاعتماد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). وتسهم هذه الميزة الجديدة في تقليل فترات الانتظار، وتبسيط التواصل بين المطاعم والسائقين، ما يسهم في تسهيل استلام الطلبات وتقديم خدمات توصيل أسرع وأكثر كفاءة للعملاء.



تتيح الخاصية للمطاعم تلقي إشعارات فورية عند وصول السائق، ما يسهم في تبسيط عملية التسليم وتحسين الكفاءة التشغيلية، لتقليل الازدحام في مواقع استلام الطلبات خصوصاً في أوقات الذروة. وبالتالي، تمكن هذه الميزة فريق المطعم من التركيز على إعداد الطلبات بدقة وفي الوقت المحدد، في حين تسهل على السائقين استلام الوجبات بسرعة وكفاءة أكبر.

دبي هي أول مدينة في دولة الإمارات تطلق خدمة تسجيل وصول السائقين. ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة توسيع نطاق تطبيق هذه الميزة لتشمل شبكة ديليفرو بمختلف فروعها، بما في ذلك المطابخ السحابية إيديشنز وخدمة ديليفرو هوب للبقالة، ولدى الشركاء من المطاعم والتجار.

قال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: «تؤكد ميزة «تسجيل وصول السائقين» التزام ديليفرو بتحقيق التميز التشغيلي وتقديم أقصى درجات الدعم لشركائنا. من خلال توفير رؤية فورية وواضحة لأوقات وصول السائقين للمطاعم، فإننا نعزز من كفاءة التنسيق ونحد بشكل ملموس من احتمالات الضغوطات التشغيلية في موقع الاستلام. ويأتي إطلاق هذه التقنية المبتكرة في دبي دليلاً راسخاً على سعي ديليفرو الدؤوب لتوظيف أحدث الحلول الرقمية في سبيل ترسيخ منظومة توصيل أكثر قوة وفعالية، ما يضمن تجربة سلسة، موثوقة، وفائقة السرعة لعملائنا وشركائنا في أرجاء المدينة كافة».

وقد أطلقت ديليفرو الميزة الجديدة في دولة الإمارات بعد نجاح تطبيقها في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإيرلندا، ضمن خطة ديليفرو الاستراتيجية لدفع عجلة الابتكار عبر شبكتها العالمية، والتزامها بإجراء تحسينات متتابعة على عملياتها. تعمل الشركة باستمرار على تعزيز تجربة التوصيل، وتحسين مستويات رضا العملاء، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وتقليص معدلات الأخطاء والعيوب في الطلبات. ويمثل إطلاق خاصية تسجيل وصول السائقين مرحلة جديدة في مسيرة ديليفرو، التي تقوم على توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم أداء شركائها، والارتقاء بتجربة التوصيل بأكملها.