كاسا فيستا تطلق «أكورا» في جزر دبي بقيمة 350 مليون درهم

كشفت شركة كاسا فيستا ، أحدث المنضمّين إلى سوق العقارات المزدهر في دبي، عن مشروعها السكني الفاخر الأول على الواجهة البحرية بجزر دبي، بتكلفة إجمالية قدرها350 مليون درهم، والذي يقدّم 105 وحدات سكنية أنيقة وواسعة مطلة على الساحل.

وصرحت الشركة في بيانها إن مشروع أكورا من كاسا فيستا، والمقرر الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2028، سيُرسي معايير جديدة للعيش الراقي، وسيسهم في تعزيز جاذبية جزر دبي التي شهدت استثمارات تجاوزت 6 مليارات درهم في مشاريع البيع على الخريطة خلال النصف الأول من عام 2025.

وقال عبد الباسط، رئيس مجلس إدارة شركة كاسا فيستا للتطوير العقاري ومقرها دبي: «يمثل إطلاق مشروع أكورا محطة مهمة بالنسبة لنا، ونحن فخورون بدخولنا السوق السكني بمشروع يسهم في تحقيق استراتيجية دبي لتكون الوجهة العقارية الأولى للمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040. إن تدشين مشروعنا الأول في جزر دبي يعد بداية مميزة، خاصة مع النمو المتسارع في اهتمام المستثمرين بالمجتمع الرئيسي الذي تطوره شركة نخيل».

يتكوّن المشروع من 54 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم، و15 شقة بثلاث غرف نوم، بنظامي السكن البسيط والمزدوج، بأسعار تبدأ من 1.9 مليون درهم .