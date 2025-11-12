دبي تستضيف «كيه-إكسبو الإمارات» 15 نوفمبر

تستعد دبي لاستضافة أكبر احتفاء من نوعه في المنطقة بالثقافة الكورية وصناعاتها الإبداعية، مع انطلاق فعاليات «كيه-إكسبو الإمارات 2025»، الذي يحتفي بالثقافة الكورية بجميع أشكالها وعناصرها، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025. ويُشارك في تنظيم الحدث كلٌّ من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية، ليقدّم تجربة متكاملة ومستدامة تجمع بين الأعمال والترفيه، وتُعرّف جمهور الشرق الأوسط بالثقافة الكورية بكل تنوعها الفني والاقتصادي.

وصُمّم المعرض ليُسهم في تسريع وتيرة التعاون العالمي عبر نموذج أعمال متكامل يربط بين أبرز صادرات الثقافة الكورية والصناعات الابتكارية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الترفيه، والمأكولات الكورية، ومستحضرات التجميل، والسياحة، والتصميم. ويأتي اختيار دبي لاحتضان هذا الحدث تقديراً لمكانتها الريادية في المنطقة وشراكتها الاستراتيجية العميقة مع كوريا، ما يضفي على المعرض طابعاً استثنائياً من حيث دوره في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين خلال العام الجاري.

وسيمتد معرض «كيه-إكسبو» عبر موقعين بارزين في دبي هما «القرية العالمية» و«مركز دبي التجاري العالمي»، ليقدّم تجارب تفاعلية مميزة تستهدف جمهور الأعمال والجمهور العام على حدّ سواء. وسيتألق الجانب التقني بعروض حيّة تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات الكورية، من أبرزها:

• تحدي الرقص الكوري التفاعلي الذي تنظمه شركة سايدووك إنترتينمنت باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي «ستيب إن»، الذي يعتمد على تتبّع الحركة.

• تجربة إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة عبر أداة «وان منت غو» المبتكرة من شركة «إيه.بين».

• منصات تعليمية وإبداعية في الموسيقى من شركة «إيموشن ويف» تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستهدف المهتمين والمشترين في المنطقة.

أما شركة «إل.جي إلكترونيكس» فستشارك في المعرض المخصص لجمهور المستهلكين ، حيث ستعرض نماذج تعاون مثمر مع شركاء المحتوى، وتقدّم لأول مرة في دولة الإمارات خدمتها الجديدة «إل.جي تشانلز»، كأول محطة ضمن خطة إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، كما ستدير منطقة تجريبية تفاعلية تتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج المجانية.

وقال رَك-كيون كيم، رئيس قسم الابتكار العالمي في وكالة المحتوى الإبداعي الكورية: «يُشكّل معرض كيه-إكسبو منصة تلتقي فيها إبداعات شركات المحتوى مع تقنيات المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتقدّم معاً نموذج أعمال جديد قائم على المنفعة المتبادلة. وسيكون تنظيم المعرض في دبي فرصة لتوسيع نموذج التعاون الكوري في الأسواق العالمية وتعزيز حضوره الدولي.»

وعلى صعيد التعاون الحكومي، سيُسهم الحدث في تعميق الشراكات بين كوريا ودولة الإمارات، إذ يجري تنظيم المعرض بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية من جهة، و«دبي القابضة» التابعة لحكومة دبي من جهة أخرى، بحيث تُخصّص «القرية العالمية» لتكون المقر الرئيس للمعرض ووجهته الثقافية الشاملة.

ولتعزيز توسّع منظومة الصناعات الإبداعية، ستدير العديد من المؤسسات الوطنية الكورية مناطق عامة تتيح تجارب حيّة وتفاعلية للزوار، تشمل: منطقة المأكولات الكورية وعروض حيّة تنظمها مؤسسة التجارة الزراعية والسمكية والغذائية الكورية. وعروض تفاعلية لمستحضرات التجميل الكورية ينظمها المعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل. وجناح السياحة الكورية الذي تقدمه منظمة السياحة الكورية، مستعرضاً أجمل وجهات كوريا. وعروض تصميمية كورية متميزة يقدمها معهد كوريا لترويج التصاميم. ومنتجات تراثية من مؤسسة المتاحف الوطنية في كوريا تحت علامتها «ميو:دِس»

وفي إطار دعم توسّع الشركات الكورية عالمياً، ستوفّر مؤسسة ضمان التجارة الكورية خدمات استشارية ميدانية في مجال التصدير للشركات المشاركة في المعرض.

وجرى تصميم معرض «كيه-إكسبو» ليعكس روح الثقافة الإقليمية، بما يضمن بيئة شاملة وغنية بالتبادل الثقافي المتكافئ. وسيسهم متطوعو برنامج «داعم الثقافة الكورية» الرسمي في دبي في تنظيم أنشطة مختلفة، فيما ستتعاون مجموعات محبّي الموجة الكورية في المنطقة للمشاركة في الترويج لعروض الكي-بوب والفعاليات الحيّة والمحتوى الثقافي التفاعلي.

ويهدف المعرض إلى تعميق التفاهم بين الثقافات، ووضع معيار عالمي جديد للتبادل الثقافي القائم على المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

تحالف كوري ضخم يضم 6 وزارات و12 مؤسسة عامة و226 شركة كورية

يمثّل المشاركون في معرض «كيه-إكسبو الإمارات» خلاصة القوة الإبداعية والصناعية في كوريا، ويشملون ست وزارات كورية هي: وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وزارة التجارة والصناعة والطاقة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة واثنتا عشرة مؤسسة وطنية و226 شركة، تُشكّل معا أحد أكبر الوفود الرسمية الكورية التي تزور الشرق الأوسط على الإطلاق.

ويأتي انطلاق معرض «كيه-إكسبو» في دبي ليُكرّس مكانة الإمارة كعاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً للتفاعل الإنساني بين الحضارات، ليكون هذا الحدث ذروة سلسلة فعاليات عام 2025 وشاهداً على قوة الشراكة بين كوريا ودولة الإمارات ومستقبلها الواعد.