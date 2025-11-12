مجموعة مير تسجل 25% نمواً في صافي الربح المعدّل

أعلنت مجموعة مير ش.م.ع. المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) ("مير" أو "المجموعة")، وهي شركة تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.





مواصلة تنفيذ خطة التطوير الشاملة مدعومةً بشراكات استراتيجية جديدة لتعزيز مسار النمو

عزّزت "أدكووب"، ذراع التجزئة التابع لمجموعة مير ، مكانتها من خلال شراكة حصرية مع دائرة البلديات والنقل لإدارة برنامج السلع الغذائية للمواطنين في إمارة أبوظبي. واستفاد البرنامج من وجود شبكة تضم أكثر من 50 منفذ بيع ومن تكامل العمليات مع منصة "تمّ"، بما يسهم في تعزيز وصول العملاء وتحفيز نمو الإيرادات بدءا من العام 2026 حيث من المتوقع اكتمال عمليات التشغيل. كما وسّعت أدكووب محفظتها من العلامات التجارية الخاصة بإطلاق علامتين جديدتين، مع التخطيط لإطلاق علامتين إضافيتين قبل نهاية العام، ووقّعت كذلك مذكرة تفاهم للمشاركة في مبادرة "العلامة التغذوية" التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في المنتجات وتشجيع الخيارات الصحية، ما يؤكد استمرار التقدّم في بناء شبكة تجزئة أكثر قوة وتركيزاً على العملاء. وفي ذات السياق، وقّعت "مكاني" ، الذراع العقاري لمجموعة مير، مذكرة تفاهم مع نادي الجزيرة الرياضي لتطوير وجهة تجارية تمتد على مساحة 80 ألف متر مربع في محيط ملعب محمد بن زايد، بما يوسّع محفظة مشاريعها التطويرية الاستراتيجية.

هذا وبلغت إيرادات المجموعة 1.48 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ويأتي هذا بما يتماشى مع التوقعات من استكمال تطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية الموحدة أدكووب وإعادة ترتيب محفظة المجموعة في قطاع التجزئة لتركز على تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار فقد ساهم قطاع التجزئة بإيرادات بلغت 1.26 مليار درهم، مع تراجع المبيعات على أساس المِثل بالمِثل بنسبة 4% خلال هذه الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى تقليص أنشطة الجملة ذات الهوامش المنخفضة. وتواصل مجموعة مير تطوير العديد من منافذ البيع بالتجزئة التي تقوم في أساسها على تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز المبيعات خلال ما تبقى من العام 2025.

وخلال نفس الفترة، حقق قطاع العقارات التجارية، التابع لمحفظة مكاني العقارية، إيرادات بقيمة 163.5 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي، مدعومة بنسبة إشغال قوية بلغت 93% عبر أكثر من 70 مركزاً تجارياً ومركز تسوّق مجتمعي تابعاً للمجموعة. وتواصل مكاني تنفيذ مشاريعها ضمن خطتها التطويرية بنجاح، مدعومةً بفرص جديدة قيد التنفيذ.

استمرار نمو الربحية على أساس مُعدّل خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025

على الرغم من تراجُع صافي الربح المحاسبي من156.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من العام 2024 إلى 105.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من العام 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدّل، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 25% مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل. يُذكر أن نتائج التسعة أشهر من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابَلها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.

تدفُّقات نقديّة قويّة تُمكِّن التطوير الاستراتيجي

واصلت المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، وأنهت الفترة بمركز نقدي صافي قدره 292.2 مليون درهم، عقب السداد الكامل للديون الخارجية في وقت سابق من العام 2025. توفر هذه السيولة القوية مرونة مالية تسمح بإعادة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، مما يهيئ مجموعة مير للاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

ومن جهته قال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، تعليقاً على نتائج المجموعة: "حققت مجموعة مير نمواً بنسبة 25% في صافي الربح المُعدّل على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، مدفوعةً بتنفيذ فعّال لاستراتيجية التطوير وكفاءة تشغيلية عالية عبر مختلف القطاعات. وتحتفي المجموعة بشراكاتها الاستراتيجية مع دائرة البلديات والنقل ونادي الجزيرة الرياضي كمحطات رئيسية تعزز ريادتها في قطاع التجزئة وتوسّع حضورها في قطاع العقارات التجارية. وبفضل ميزانيتها العمومية الخالية من الديون وتدفقاتها النقدية القوية، تواصل المجموعة تنفيذ مبادراتها بثقة، بما يرسّخ موقعها في تحقيق قيمة مضافة ومستدامة لعملائها ومساهميها."