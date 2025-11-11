«سي أن بي سي» الصينية شريكاً للإمارات في مجالات الطاقة والصناعة

شاركت شركة البترول الوطنية الصينية (سي أن بي سي) في فعاليات النسخة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2025) باعتبارها شريكاً استراتيجياً للإمارات في مجالات الطاقة والصناعة، حيث عرضت بشكل شامل أحدث إنجازاتها في مجالات تطوير الطاقة الجوفية العميقة، وتمكين الذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر منخفض الكربون، ما جعلها تروج بشكل مباشر لصورة علامتها التجارية المتميزة باعتبارها، من أهم الفاعلين في تأمين الطاقة على المستوى الوطني، وشريكاً عالمياً موثوقاً به في المجال الطاقي، وقائداً مبتكراً في هذه الصناعة.



وعلى مدى سنوات متعددة، التزمت شركة البترول الوطنية الصينية بمفهوم التعاون الدولي القائم على «المنفعة والتنمية المتبادلة والتعاون المربح للطرفين»، في تعاوناتها الدولية، حيث إنها تولي اهتماماً كبيراً بحماية المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ما جعلها تحظى بإشادة كبيرة من قبل حكومات الدول الشريكة، والشركات المتعاونة، والإعلام المحلي. ومنذ عام 2014، وسعت الشركة الصينية شبكتها الخارجية بشكل مستمر من خلال المشاركة في معرض أديبيك، مستعرضة صورتها الدولية المتمثلة في الابتكار الأخضر ومدى جدارة المسؤولية التي تتحملها على المستوى العالمي.



واعتمدت شركة البترول الوطنية الصينية في المعرض استراتيجية «1+3»، أي جناح رئيسي بالإضافة إلى ثلاثة أجنحة كبرى فرعية، كما ظهرت شركة BGP في جناح الشريك التعاوني. وفي هذه الأجنحة تم عرض المعدات المتعلقة بالمجالات الهندسية والتقنية، والصناعية، وخدمات النفط، ومواد الطاقة الجديدة، وذلك من أجل تقديم عرض شامل لقدرات الابتكار التعاوني في السلسلة الصناعية المتكاملة.



وجاء نموذج حفر «بئر شندي تاكو-1» من أهم المنجزات التي تم عرضها في هذه الدورة. حيث يبلغ عمق هذه البئر الملقبة بـ «تاج الأرض الجوفية العميقة في الصين» 10910 أمتار، في حين تصل درجة حرارة عمقها إلى 220 درجة مئوية وضغط عال يقدر بـ 145 ميغاباسكال. وللوصول إلى هذا الإنجاز المذهل استخدمت شركة البترول الوطنية الصينية أول منصة حفر أوتوماتيكية في العالم بعمق 12000 متر طورتها بنفسها لإنهاء عملية الحفر بنجاح، وتمكنت من اكتشاف النفط والغاز في أعماق تزيد على عشرة آلاف متر، لتصبح نموذجاً عملياً لاستراتيجية الصين في «الحصول على الموارد من أعماق الأرض». إن هذا الإنجاز لم يقم بتحطيم الرقم القياسي في آسيا فحسب، بل أظهر أيضاً روح «الرجل الحديدي» لدى العاملين في مجال قطاع الطاقة في الصين في استكشاف المجهول وتسلق القمم، وكذلك لإبراز قوة الدولة في الاعتماد على الذات والتقدم التكنولوجي.



كما جذب «نموذج كونلون الكبير» انتباه الزوار. باعتباره أكبر نظام ذكاء اصطناعي في مجال الطاقة على مستوى العالم، يمتلك نموذج كونلون الضخم 300 مليار مقياس و550 تيرابايت من البيانات الصناعية، محققاً الذكاء الكامل في استكشاف النفط والغاز، والتعرف الجيولوجي، وتطوير المواد، وصيانة المعدات. من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي، تم تقصير دورة الاستكشاف بنسبة 20%، وزادت كفاءة تطوير المحفزات والمواد المطاطية الجديدة بمقدار عقود من الزمن، ما جعل تطوير الطاقة أكثر كفاءة وأكثر صداقة للبيئة. هذا الإنجاز يمثل أحدث ممارسة لشركة البترول الوطنية الصينية في قيادة مستقبل الطاقة بالتكنولوجيا الرقمية والذكية، ويبرز «الحكمة الصينية» لهذه الشركة في التحول الرقمي للطاقة على المستوى العالمي.



أما في جناح قدرات الأعمال للسلسلة الصناعية المتكاملة، تم عرض الصورة الأساسية للصين والمتمثلة في خدمتها للصناعة العالمية والتعاون الذي تقدمه في مجال تعزيز السلسلة الصناعية. حيث تساهم شركة البترول الوطنية الصينية لوحدها بنسبة سدس إجمالي الحفر العالمي سنوياً، كما أنجزت شركة الهندسة الصينية مشاريع بارزة مثل مصنع معالجة الغاز الطبيعي في حقل الحلفاية بالعراق وخط أنابيب الغاز في الإمارات العربية المتحدة.



وفي جناح «الطاقة منخفضة الكربون والخضراء» فهو يركز على عرض حلول مثل احتجاز الكربون وتخزينه واستخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية المدمجة، وتعزيز شركة البترول الوطنية الصينية لمفهوم «البيئة الخضراء منخفضة الكربون، والمصلحة المتبادلة والفوز المشترك للجميع».



بالإضافة إلى ذلك، شارك ثلاثة موظفين من شركة البترول الوطنية الصينية باعتبارهم متحدثين رئيسيين في هذا المعرض، كما تولى 19 صينياً من الخبراء الفنيين والعلماء الشباب منصب الرئيس وأعضاء في اللجان الفنية، وتم اختيار 58 ورقة بحثية.

وبعيداً عن الإنجازات التقنية، تعمل شركة البترول الوطنية الصينية على تعزيز دورها في المجتمع من خلال المفهوم القائم على أن «الطاقة تجعل الحياة أفضل». فمن دعم بناء المدارس في العراق إلى «قاعات تدريس النفط» في الإمارات، ومن إدارة البيئة إلى بناء العيادات المجتمعية، تلتزم الشركة الصينية بمسؤوليتها الاجتماعية بجدارة، وتطبق مفهوم التنمية المفتوحة والشاملة والحميدة، ما يشعر السكان المحليين بالدفء القادم من تعاونهم مع الشركات الصينية.

