«إمباور» تبدأ تشغيل محطة واجهة ديرة البحرية لتبريد المناطق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، انطلاق عمليات تشغيل محطة واجهة ديرة البحرية لتبريد المناطق. وأوضحت المؤسسة أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة يبلغ 39.000 طن تبريد، حيث ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن منطقة واجهة ديرة البحرية.



وأكدت «إمباور» أن عمليات التشييد للمحطة جرت وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة والتطورات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، حيث يحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة والهوية المعمارية لمبانيها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «إمباور» التوسعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، في ظل النمو العمراني والتجاري والاقتصادي المستمر الذي تشهده الإمارة. كما تحرص المؤسسة على توسيع عملياتها عبر استثمارات مدروسة تهدف إلى تعزيز تبني حلول التبريد المستدام وتوسيع محفظة مشاريعها في مختلف القطاعات، إذ تبلغ حصتها أكثر من 80% من إجمالي سوق تبريد المناطق في دبي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «يأتي تشغيل محطة واجهة ديرة البحرية تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الاستدامة وكفاءة الموارد محوراً أساسياً في مسيرة النمو الحضري والاقتصادي لإمارة دبي. وتمثل هذه الخطوة دعامة مهمة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال بنية تحتية متطورة لتبريد المناطق تعتمد التقنيات المبتكرة والصديقة للبيئة.

وأشار يعكس المشروع التزامنا بتوفير حلول تبريد عالية الكفاءة تدعم توجهات دبي في بناء مدن ذكية ومستدامة، وتعزز جودة الحياة وازدهار المجتمع. كما تسهم المحطة الجديدة في خدمة أحد أبرز المشاريع التطويرية في قلب ديرة التاريخي، مؤكدة حرصنا على المساهمة في التنمية المتوازنة لمختلف مناطق الإمارة وتلبية احتياجاتها المتنامية من خدمات التبريد بكفاءة واعتمادية عالمية المستوى».

وأضاف: «تمضي "إمباور" قدماً في تنفيذ استثمارات استراتيجية لتوسيع عملياتها وتحديث منشآتها ورفع كفاءة كوادرها الفنية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد وتوفير حلول مستدامة وفعالة من حيث الطاقة والتكلفة».

وكانت «إمباور» قد وقعت في عام 2018 اتفاقية مع شركة «إثراء دبي»، المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لتزويد مشروع «واجهة ديرة المائية» بخدمات تبريد المناطق المستدامة. وخلال ثمانية أشهر، بدأت «إمباور» بتزويد المشروع بخدماتها من خلال محطة تبريد شبه دائمة، وفي عام 2024 تم إرساء عقد إنشاء محطة تبريد جديدة ودائمة مخصصة للمشروع، تهدف إلى تلبية احتياجاته المتنامية من التبريد المستدام مع مواكبة التوسع العمراني في المنطقة. وقد تم تشغيل المحطة الجديدة أخيراً، لتشكل إضافة نوعية إلى شبكة محطات «إمباور» المتطورة، ودعماً لمسيرة دبي نحو تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دبي للحياد المناخي 2050.

يعد مشروع «واجهة ديرة المائية» من أبرز المشاريع التطويرية الحيوية في إمارة دبي، إذ يجسد رؤية الإمارة في تطوير مناطق حضرية متكاملة تجمع بين الأصالة والتجدد، وتضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية عالمية المستوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «إمباور» المستمر بدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في دبي وتزويدها بحلول تبريد مبتكرة وصديقة للبيئة.