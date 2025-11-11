سوفت بنك يحقق 16.6 مليار دولار أرباحاً ربعية بفضل مكاسب «أوبن أيه أي»

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الثلاثاء عن صافي ربح قدره 2.5 تريليون ين (16.6 مليار دولار أمريكي) للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وهو الربع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه أرباحاً.

مقارنة بصافي ربح قدره 1.18 تريليون ين في الفترة نفسها من العام السابق. وكان ثلاثة محللين استطلعت آراؤهم من قبل بورصة لندن قد توقعوا في المتوسط ​​صافي ربح قدره 207 مليارات ين للربع الحالي.

وحققت وحدة صندوق رؤية التابعة لسوفت بنك مكاسب استثمارية بلغت 3.5 تريليونات ين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حصة المجموعة في OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.16 تريليون ين خلال الربع.

تتزامن هذه النتائج مع ارتفاع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا، ما دفع سعر سهم سوفت بنك إلى مستويات قياسية.

مع استمرار موجة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات، والنمو السريع للشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل مشروع OpenAI، كانت SoftBank من أبرز المستفيدين.

ومع ذلك، تتزايد مخاوف المستثمرين من «فقاعة الذكاء الاصطناعي»، حيث قد لا تحقق المبالغ الطائلة التي تستثمرها الشركات الرائدة في رأس المال أرباحاً عالية تبرر هذه الاستثمارات.