وداعاً للنفايات.. بلاستيك حيوي يجمع بين القوة والاستدامة

في ابتكار يعد بمثابة رصاصة الرحمة لمليارات الأطنان من النفايات البلاستيكية، أعلن باحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس عن تطوير مادة بلاستيكية حيوية جديدة ليست فقط قابلة للتحلل الحيوي في الظروف البيئية العادية (درجة حرارة الغرفة)، بل وتفوق في أدائها الميكانيكي البلاستيك التقليدي المشتق من البترول.

يُمثل هذا الاختراق، المستوحى بشكل مدهش من بنية أوراق الشجر، نهاية للمفارقة التي طالما واجهت البلاستيك الحيوي «القوة أو الاستدامة».

المادة الجديدة، التي أطلق عليها الباحثون اسم LEAFF (Layered, Ecological, Advanced and multi-Functional Film)، تستوحي تصميمها من الجدران الخلوية الغنية بالسليلوز في أوراق الشجر، وهي المادة التي سمحت للبشر قديماً بلف طعامهم في الطبيعة.

تمكن الفريق من دمج ألياف النانو السليلوزية في البلاستيك الحيوي، مما منحه قوة شد أعلى من البلاستيك البترولي الشائع مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين يحل هذا الابتكار أكبر مشكلة كانت تواجه البلاستيك الحيوي التقليدي: ضعفه وهشاشته. على عكس معظم المواد البلاستيكية الحيوية الحالية مثل حمض البوليلاكتيك و البولي هيدروكسي بيوتيرات، التي تتطلب بيئات تسميد صناعية (كومبوست) بدرجات حرارة عالية لتتحلل، فإن مادة LEAFF تتحلل بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة والظروف البيئية العادية.

وظائف متعددة

بفضل هيكلها الطبقي، تتميز المادة الجديدة أيضاً بمقاومة عالية لنفاذية الهواء والماء، مما يجعلها مثالية لتغليف المواد الغذائية والحفاظ على نضارتها لفترات أطول.

وقال الدكتور جوشوا يوان، رئيس قسم الطاقة والهندسة الكيميائية في الجامعة، بأنهم «ابتكروا بنية متعددة الطبقات، حيث يوجد السليلوز في المنتصف والبلاستيك الحيوي على الجانبين»، موضحاً أن هذا التصميم يحاكي المواد الحيوية الطبيعية التي تطورت لتكون قوية وقابلة للتحلل في نفس الوقت.

يمهد هذا الاكتشاف الطريق لجيل جديد من مواد التغليف والمواد الاستهلاكية التي يمكن أن تُصنع على نطاق واسع باستخدام مواد خام منخفضة التكلفة (مثل نشا الذرة ومنتجات التخمر الزراعية)، ثم تتحلل بأمان بعد الاستخدام دون ترك جزيئات بلاستيكية دقيقة ضارة في المياه أو الطعام.