ارتفاع الصادرات الكورية بنسبة 6.4% خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن هيئة الجمارك الكورية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، بلغت قيمة الصادرات 15.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من الأول إلى 10 نوفمبر الجاري، مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في العام السابق، وفقا لبيانات الهيئة.

وارتفعت الواردات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.

وعزت الوكالة الزيادة في الشحنات الصادرة إلى الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسيارات والسفن.

وخلال أكتوبر الماضي، نمت الصادرات بنسبة 3.6% عن العام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.