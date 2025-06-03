بكين تسجل 8.2 مليون زيارة سياحية خلال عطلة مهرجان قوارب التنين

أعلن مكتب الثقافة والسياحة في بلدية بكين، أن العاصمة الصينية سجلت 8.21 مليون زيارة سياحية خلال عطلة مهرجان قوارب التنين، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية، بأن العطلة التي امتدت من 31 مايو الماضي حتى 2 يونيو الجاري، شهدت تحقيق إيرادات سياحية بلغت 10.77 مليار يوان “نحو 1.49 مليار دولار أمريكي”، بارتفاع نسبته 6.7% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن تزامن مهرجان قوارب التنين في 31 مايو الماضي مع يوم الطفل في الأول من يونيو الجاري، ساهم في تنامي الإقبال على الرحلات العائلية والجولات التعليمية، مما عزز النشاط السياحي في المدينة.