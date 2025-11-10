«سوبر براندز» تتوج 29 شركة إماراتية لتميز علاماتها التجارية

عقدت سوبر براندز، الهيئة المستقلة والمرجع العالمي في تقييم العلامات التجارية، الحفل السنوي الحادي والعشرين لتكريم العلامات التجارية في الخامس من نوفمبر بفندق ميديا روتانا بمدينة دبي للإعلام، حيث احتفى الحدث بأقوى وأبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات تقديراً لإرثها العريق في التميّز ودورها المؤثر في تشكيل مشهد العلامات التجارية بالدولة.

وجمع الحفل نخبة من قادة القطاع وروّاد التسويق ورعاة العلامات التجارية لتكريم 29 علامة تجارية استثنائية تميّزت بإنجازاتها في بناء ثقة المستهلك والابتكار والريادة في السوق.



من الجدير بالذكر أن حفل سوبر براندز لتكريم العلامات التجارية يعدّ من أبرز الفعاليات المنتظرة بالمنطقة لتسليط الضوء على التميز في بناء العلامات التجارية، إذ يكرّم المؤسسات التي أرست معايير جديدة في الإبداع والاتساق والمصداقية. ويُعتبر الحصول على لقب سوبر براند أرفع تكريم يمكن أن تحققه علامة تجارية - وذلك بعد عملية تقييم دقيقة يشرف عليها مجلس العلامات التجارية في الإمارات إضافة إلى تصويت أكثر من 2000 من كبار المتخصصين في القطاع. وتم تقييم العلامات بناءً على مجموعة من المعايير شملت السمعة وولاء العملاء والابتكار والمساهمة العامة في القطاع الذي تنتمي إليه.



وقال مايك إنغليش، مدير سوبر براندز الشرق الأوسط: «كل علامة تجارية تم تكريمها هذا العام تجسد روح التميز التي تتسم بها دولة الإمارات، وتفخر سوبر براندز بالاحتفاء بالمؤسسات التي تواصل رفع معايير الجودة والثقة والابتكار، حيث إن قصص نجاحها تشكل مصدر إلهام لمجتمع الأعمال بأكمله وتعكس التزام دولة الإمارات ببناء علامات تجارية تترك أثراً مستداماً على المستويين الإقليمي والعالمي».

وعلى مدى السنوات، أصبحت سوبر براندز معياراً عالمياً للتميّز في بناء العلامات التجارية، إذ تسهم في ترسيخ ثقافة تطوير العلامات في دولة الإمارات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.



وشملت قائمة المكرَّمين لهذا العام عدداً من الأسماء الرائدة في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتجزئة والتمويل والصناعة والتكنولوجيا. وجاءت العلامات الفائزة بلقب سوبر براندز لعام 2025 على النحو التالي، AJMS Global، ومزارع العين، وعلامة الكبير، والمنار مول، مجموعة الرستماني، وألبن كابيتال، وأستر دي إم للرعاية الصحية، وأكسيوم جلوبال، وصيدلية بن سينا، وبلو أوشن، وعيادة د. جوي للأسنان، وإيليت جروب القابضة، وإيكويتي، وجيباس، وجنرال، وهولاند بارك، وInsuranceMarket.ae، وإنفستو الإمارات، وجوهرة للمجوهرات، وكريستون مينون، ولوبريكس، ونانديز، و إن إم سي للرعاية الصحية، ونوبل، ونيوتريدور، وPiece of You، وسوشيال كاش، وسونيكهايف، وتوري

وقد أشرف على عملية التقييم مجلس سوبر براندز الإماراتي الذي يضم نخبة من القادة والمتخصصين البارزين في مجال العلامات التجارية.