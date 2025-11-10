طائرة تابعة لـ «إير فرانس» تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة

خلال توجهها من العاصمة الفرنسية باريس إلى كوريا الجنوبية، اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إلى تغيير وجهتها إلى مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا بسبب حالة طارئة.



ووفقاً لمطار ميونخ، ثاني أكبر المطارات الألمانية، هبطت الطائرة في العاصمة البافارية في وقت مبكر من مساء الأحد.

ورداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت الشركة إن سبب الحادث كان انبعاث رائحة حريق في قمرة القيادة، مضيفة أن طاقم الطائرة قرر الهبوط في ميونخ كإجراء احترازي. وحتى الآن لم يعرف بعد السبب وراء رائحة الحريق.



وأوضحت متحدثة باسم المطار أن الطائرة جرى سحبها إلى موقع التوقف بعد الهبوط، مؤكدة أنه لم يصب أحد بأذى، وأضافت أن الركاب نقلوا إلى مبنى المطار، حيث تولى موظفو الصالة وشركة الطيران رعايتهم.



وبحسب شركة الطيران، من المقرر تسيير رحلة عودة إلى باريس في وقت متأخر من المساء، ولفتت إلى أنه سيتم توفير مكان إقامة للركاب عند الحاجة، غير أن الشركة قالت إنها لا يمكنها مبدئياً تحديد موعد الرحلة البديلة إلى العاصمة الكورية سيئول.