44.5 % انخفاضاً في أرباح سوبارو اليابانية بالنصف الأول

أعلنت شركة سوبارو اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، انخفاض الأرباح خلال النصف الأول على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 5.3%.

كما أكدت الشركة توقعاتها السابقة للعام المالي.



وانخفض صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام بنسبة 44.5% ليصل إلى 90.4 مليار ين (586.4 مليون دولار) مقارنة بـ163 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 53.8% لتصل إلى 102.6 مليار ين مقارنة بـ221.1 مليار ين العام الماضي. مع ذلك، ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 2.38 تريليون ين مقارنة بـ2.26 تريليون ين خلال العام الماضي.



وبالنسبة للعام المالي الذي ينتهى في مارس المقبل، أبقت الشركة على توقعاتها بتحقيق صافي أرباح بقيمة 160 مليار ين، بانخفاض بنسبة 52.7% مقارنة بالعام الماضي.



وأبقت الشركة على توقعاتها بتسجيل إيرادات بواقع 4.58 تريليون ين، بانخفاض بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي.