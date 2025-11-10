«أتش ام دي جلوبال» تعيد تعريف الاستدامة في عالم التقنية

في زمن تتسارع فيه دورات التحديث وتبديل الأجهزة كل عام، تتخذ شركة «أتش ام دي جلوبال HMD Global» مساراً مختلفاً يضع الاستدامة في قلب فلسفتها. فبينما يسعى معظم المصنعين إلى جذب المستهلك بأحدث المواصفات، تركز «أتش ام دي» على بناء علاقة طويلة الأمد بين الإنسان وجهازه — علاقة تقوم على المتانة، والإصلاح، والمسؤولية تجاه الكوكب.

وتتبنى «أتش ام دي» مفهوماً متكاملاً للاستدامة، لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يمتد ليشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي أيضاً.

يرى سانميت سينغ كوتشار، نائب الرئيس الأول للشركة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا النهج هو ما يميز «أتش ام دي» منذ تأسيسها، وقال: «نحن لا نتعامل مع الاستدامة كفكرة إضافية، بل كجزء من هويتنا، فهي حاضرة في كل خطوة: من تصميم الأجهزة وتغليفها إلى شحنها وخدمتها بعد البيع».

وأضاف كوتشار: «هذا الالتزام ينعكس في التفاصيل الصغيرة، مثل تقليل النفايات في التغليف واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وصولاً إلى إعادة التفكير في دورة حياة الهاتف بالكامل بطريقة مسؤولة. وتحرص الشركة أيضاً على الشراكة مع مؤسسات تشاركها الرؤية ذاتها؛ ففي أفريقيا مثلاً، أسهم تعاونها مع M-KOPA في تمكين شرائح أوسع من المجتمع من اقتناء الهواتف الذكية عبر نظام التقسيط الصغير، ما عزز الشمول المالي في المناطق النامية».

أما بيئياً فاعتمدت «أتش ام دي» إجراءات ملموسة لتقليل بصمتها الكربونية، منها تحويل جزء من عمليات الشحن من النقل الجوي إلى البحري، في خطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات دون المساس بالكفاءة التشغيلية.

وقد تُوجت هذه الجهود بحصول الشركة على الميدالية البلاتينية من EcoVadis لعام 2025 وللسنة الرابعة على التوالي، لتصنف ضمن أعلى 1% من الشركات العالمية في ممارسات الاستدامة.

وفي مواجهة ثقافة «التبديل السنوي»، تقدم «أتش ام دي» بديلاً عملياً: هواتف قابلة للإصلاح الذاتي.

فبدلاً من استبدال الجهاز عند أول عطل، يمكن للمستخدم تغيير الشاشة أو البطارية أو منفذ الشحن بنفسه باستخدام أدوات بسيطة ودليل إرشادي.

وقال كوتشار: «أردنا أن نعيد للمستخدم السيطرة على جهازه»، موضحاً أن هذا التوجه يجعل الإصلاح أكثر سهولة واقتصادية، ويطيل عمر الهاتف، ويحد من النفايات الإلكترونية.

وتتواصل جهود الشركة لتبسيط العملية أكثر، إذ قدّمت في هاتفها الجديد «أتش ام دي سكاي لاين» آلية فتح مبتكرة تعتمد على تصميم بعمود دوران خاص (cam-shaft)، ما يجعل فك الجهاز وإصلاحه أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وتؤمن «أتش ام دي» بأن الابتكار المسؤول لا يجب أن يكون حكراً على فئة معينة من المستهلكين.

وأضاف كوتشار: «نريد أن نجعل الأجهزة المصممة بطريقة مسؤولة في متناول الجميع».

فالشركة تركز على ما يحتاجه المستخدم فعلاً: أجهزة متينة، آمنة، وسهلة الاستخدام، بدلاً من المبالغة في المزايا التي ترفع الأسعار وتزيد الهدر.

وأشار إلى أن هذا التوازن بين الجودة، والسعر، والاستدامة جعل من «أتش ام دي» خياراً مفضلاً للأفراد والشركات التي تبحث عن حلول تقنية عملية طويلة الأمد.

وقال كوتشار إن «أتش ام دي» تستعد للمرحلة التالية من رحلتها نحو الاستدامة، عبر توسيع مجموعة أجهزتها القابلة للإصلاح، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتقليل الهدر في جميع مراحل الإنتاج.

لكن طموح الشركة لا يتوقف عند حدود منتجاتها، بل يمتد إلى التأثير في معايير الصناعة بأكملها.

وأضاف: «هدفنا هو أن نثبت أن التكنولوجيا المستدامة وسهلة الاستخدام ليست مجرد خيار ممكن، بل هي الخيار الأفضل».

واختتم كوتشار بقوله: «الناس لا يبحثون عن مزيد من التكنولوجيا، بل عن تكنولوجيا أفضل- هواتف يمكن الوثوق بها، وإصلاحها، والاحتفاظ بها لسنوات. هذا هو جوهر ما تمثله «أتش ام دي» أجهزة تحترم الإنسان وتحافظ على الكوكب في الوقت نفسه».