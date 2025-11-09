إماراتي عضواً في مجلس مؤسسة «توني إلوميلو» لتمكين رواد الأعمال الأفريقيين

أعلنت مؤسسة توني إلوميلو، المؤسسة الخيرية الرائدة في أفريقيا المكرسة لتمكين رواد الأعمال الأفريقيين، عن تعيين بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية ولشؤون الأعمال والأعمال الخيرية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، عضواً في مجلسها الاستشاري، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون عبر المناطق لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

تبذل مؤسسة توني إلوميلو جهوداً حثيثة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل في جميع الدول الأفريقية الـ54.

ومنذ إطلاق برنامجها لريادة الأعمال في عام 2015، أتاحت المؤسسة لأكثر من 2.5 مليون شاب أفريقي إيجاد فرص تدريب عبر منصتها الرقمية TEFConnect، وقدمت تمويلات مباشرة بما يزيد على 100 مليون دولار لأكثر من 21000 رائد أعمال.

وأسهمت هذه الأعمال مجتمعة في تحقيق 4.2 مليارات دولار من الإيرادات، وتوفير أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وساعدت المؤسسة من خلال دعمها لرواد الأعمال في إخراج 2.1 مليون شخص من دائرة الفقر، وكافأت بين النساء والرجال في مبادراتها إذ وصلت نسبة المستفيدات منها 45%.

ويعكس تعيين المبعوث الإماراتي سعادة بدر جعفر التوسع الاستراتيجي المتزايد للمؤسسة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتجلى هذه العلاقات المزدهرة في الشراكة الأخيرة بين المؤسسة ومكتب الشؤون التنموية في دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان التابعة لمؤسسة إرث زايد.

وعلق مؤسس المؤسسة توني أو. إلوميلو قائلاً: «نحن في مؤسسة توني إلوميلو نؤمن بأن ريادة الأعمال هي الحل الأكثر استدامة لمشكلة بطالة الشباب والسبيل الأمثل لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في أفريقيا. ونرحب بانضمام سعادة بدر جعفر إلى مجلسنا الاستشاري لننهل من خبرته في ابتكار الحلول والعمل الخيري الاستراتيجي التي ستكون محركاً قوياً لمساعينا ومهمتنا ومد جسور التواصل والتعاون بين أفريقيا وشركائنا العالميين الملتزمين مثلنا بتحقيق الشمول الاقتصادي».

وينضم بدر جعفر إلى المجلس في وقت يزداد فيه الاعتراف بأهمية الإمكانات الريادية المذهلة التي يمتلكها رواد الأعمال في أفريقيا، والتقدم المستمر لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لرأس المال والابتكار والخبرات في الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، علق جعفر قائلاً: «يشرفني دعم العمل العظيم الذي تنجزه مؤسسة توني إلوميلو في الوقت الذي نشهد فيه النمو المتسارع لريادة الأعمال في أفريقيا التي باتت مصدراً حيوياً لنماذج جديدة للتنمية المستدامة. لقد أصبحت دولة الإمارات محوراً عالمياً للتعاون بين القطاعات، وأنا متحمس لدعم هذا التقدم وتعزيز التواصل والتعاون بين المناطق والقطاعات والأجيال لتحقيق تأثير مستدام واسع النطاق».

ومع توقع انتقال أكثر من تريليون دولار من الثروات في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، وازدياد التركيز على العمل الخيري الاستراتيجي، أصبح توجيه رأس المال نحو القضايا والأهداف الملحة أسهل من أي وقت مضى.

ويعكس هذا التعيين التزاماً مشتركاً بتوسيع آفاق النمو للشباب، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار الشامل، ليس فقط في أفريقيا، بل عبر الجنوب العالمي بأسره.