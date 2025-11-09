«كي كارد» تبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا المالية بمؤتمر «موني 20/20» بأمريكا

أعلنت شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد) عن مشاركتها في مؤتمر Money 20/20 USA، إحدى أبرز الفعاليات العالمية في مجالات المدفوعات، والمصارف، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والمقرر انعقاده في مدينة لاس فيغاس، نيفادا، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتأتي مشاركة كي كارد في نسخة عام 2025 من مؤتمر Money 20/20 بصفتها راعياً للحدث لتسلط الضوء على دور الأسواق الناشئة، مثل العراق، في التأثير على قطاع التكنولوجيا المالية العالمي. وستعرض الشركة مبادراتها في مجالات الأنظمة البيومترية المبتكرة، والمدفوعات الإلكترونية الآمنة، والشمول المالي، والشراكات الدولية الفعالة، والتحول الرقمي، التي أسهمت في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 16 مليون شخص في العراق، إلى جانب أكثر من 50 ألف تاجر.

وقال بهاء عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد): «وجود كي كارد في مؤتمر Money 20/20 يهدف إلى مشاركة قصص النجاح والتجارب الناجحة، والتعرف إلى أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، واستكشاف شراكات جديدة، والاطلاع على أحدث الممارسات في الابتكار والامتثال الدولي. نحن فخورون بتمثيل العراق كقصة نجاح في مجال المدفوعات الرقمية، وبالتفاعل مع القادة العالميين لتعزيز التعاون العابر للحدود ودعم الابتكار التكنولوجي».

ويعد مؤتمر Money 20/20 USA منصة تجمع أكثر من 10,000 من أبرز القادة في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمستثمرون والمبتكرون، لمناقشة مستقبل المدفوعات والمصارف والتجارة الرقمية. وتؤكد مشاركة شركة البطاقة الذكية الدولية (كي كارد) بروز العراق مركزاً واعداً للتكنولوجيا المالية، وإمكانات الحلول المحلية في التوافق مع المعايير الدولية.

واختتم بهاء عبدالهادي تصريحه بالقول: «ستتواصل كي كارد خلال المؤتمر مع الجهات الفاعلة الرئيسية لمناقشة الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار المتبادل».