«كارتيل» الايطالية تُقدّم «ملامح المستقبل» في «داون تاون ديزاين دبي 2025»

دبي ــ البيان

تشارك كارتيل «Kartell» الإيطالية في معرض «داون تاون ديزاين دبي 2025» مع عرض تفاعلي تحت عنوان «ملامح المستقبل»، يجسّد رؤية العلامة في تصميم يستشرف آفاق الغد. وخلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم، تدعو «كارتيل» الزوّار لاكتشاف فصل جديد من الإبداع، حيث تتلاقى التكنولوجيا والبراعة الحرفية والمشاعر الإنسانية لتشكّل معاً ملامح مساحات المعيشة المستقبلية. ومن خلال مشاركتها في نسخة هذا العام، تُجدد «كارتيل» تأكيدها على مكانتها الريادية في الابتكار والتصميم المستدام، وهما من القيم الأساسية التي لا تزال تشكّل جوهر إرثها العالمي.

وقالت لورينزا لوتي، مديرة التسويق والتجزئة في كارتيل: «يشكّل معرض داون تاون ديزاين دبي المنصة المثالية لكارتيل لمشاركة رؤيتنا حول الابتكار والجمال. فكل ابتكار جديد يُجسّد قناعتنا بلغة تصميم تتطلع إلى المستقبل دون أن تفقد صِلتها بالجانب الإنساني العميق، حيث تلتقي الاستدامة مع التنوّع والإبداع في تناغم تام. ومن خلال كل مجموعة، تؤكد «كارتيل» مجدداً دورها المحوري في رسم ملامح منازل وأساليب حياة المستقبل».

ويتصدّر العرض كرسي A.I. Lite، أحدث إبداعات المصمّم الشهير «فيليب ستارك» ضمن سلسلة كراسي A.I. التي انطلقت عام 2019 كأول تصميم في العالم يتم ابتكاره باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتُجسّد هذه النسخة الجديدة تطوراً طبيعياً للعائلة، حيث تأتي بتصميم أنيق وخفيف بعد إزالة مساند الذراعين، مع خطوط أكثر نقاءً وانسيابية، في تجسيد مثالي لفلسفة ستارك القائمة على مبدأ «الأقل هو الأكثر». ويتميّز الكرسي بهيكله المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، ويتوفر بمجموعة من الألوان العصرية المنعشة. ويجمع A.I. Lite بين الراحة والخصائص العملية في توازن مثالي، ما يجعله خياراً عملياً ومستداماً يناسب المساحات المنزلية والمهنية على حد سواء.

ومن أبرز ما يُعرض في جناح كارتيل بدبي أيضاً طاولة Albert الجديدة من تصميم «لودوفيكا سيرافيني» و«روبرتو بالومبا»، والتي تستوحي شكلها من الأرجل المنحنية المستوحاة من الحِرف الكلاسيكية للقرن الثامن عشر، حيث يُعاد تقديم هذا الطابع التقليدي بروح عصرية مُعاصرة.