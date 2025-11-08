«برايسليس ميد» الرقمية توسع خدماتها من دبي إلى الشارقة

أطلقت المنصة الرقمية «برايسليس ميد» أعمالها رسمياً في إمارة الشارقة، لتتيح للأفراد والأسر إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسّرة وجودة عالية. وتقوم المنصة على فكرة بسيطة وفعّالة، تتمثل في عرض الخدمات والعروض الطبية التي تقدمها العيادات والمراكز الصحية المشاركة بأسعار مخفضة يتم تحديدها مسبقاً بالتعاون مع مزوّدي الرعاية، ما يمكّن المستخدمين من مقارنة الخيارات واختيار الأنسب لهم بسهولة وشفافية قبل الحجز.

وتضم المنصة أكثر من 1800 خدمة طبية وصحية تغطي مختلف التخصصات، وتعتمد في آلية عملها على التعاون المباشر مع العيادات والمستشفيات لتوفير أسعار تنافسية تُعرض للمستخدمين ضمن واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام. وتسهم هذه الخطوة في دعم الفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي الكامل من خلال توفير بدائل علاجية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، تشمل الكثير من الخدمات التي لا يغطيها التأمين مثل علاجات وتجميل الأسنان.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر المنصة تخصصات متعددة مثل طب الأسنان، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي، والعلاجات التجميلية، والمختبرات الطبية، والجراحات التخصصية، والفحوص الوقائية، ما يسهّل على سكان الشارقة الوصول إلى الرعاية الطبية بطريقة عملية ومباشرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته المنصة في دبي، حيث ساعدت على تحسين تجربة المرضى وتسهيل الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية. وتسعى «برايسليس ميد» من خلال توسعها في الشارقة إلى تعزيز مفهوم الشفافية وتمكين الأسر من التخطيط لنفقاتها الصحية بثقة ووضوح.

وبحسب إدارة المشروع، تعمل المنصة خلال فترة تشغيل تجريبية تمتد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، يتم خلالها تقييم الأداء وتجربة المستخدمين بالتعاون مع عدد من المراكز الصحية في الإمارة، تمهيداً للتوسّع الكامل خلال العام المقبل. ويأتي هذا التوسع انسجاماً مع جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، من خلال حلول رقمية تسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية، وتنظّم العلاقة بين مقدمي الرعاية والمستفيدين، بما يرسخ ثقافة الوقاية والاهتمام بالصحة العامة.