14.6 مليار دولار سوق البث المباشر في الإمارات بحلول 2030

دبي - البيان

أطلقت «سبيس لايف برودكشنز» مرحلة جديدة تعيد تعريف مستقبل الإنتاج الحي والمحتوى المباشر، مستندة إلى رؤية طموحة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والإبداع الإنساني، حيث ترسّخ كرائدة في مشهد الإعلام والبث الرقمي في دولة الإمارات.

وتمضي الشركة بخطى واثقة نحو بناء منظومة إنتاج متكاملة تواكب التحول العالمي في صناعة المحتوى تحت قيادة الرئيسة التنفيذية آنا مورغنسترن، حيث لم يعد البث المباشر مجرد وسيلة لنقل الحدث، بل أصبح تجربة تفاعلية تتخطى حدود المكان والجمهور.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه سوق البث المباشر في الإمارات نمواً متسارعاً، إذ أظهرت بيانات «غراند فيو ريسيرش» (Grand View Research) أن القطاع حقق إيرادات بلغت 3.77 مليارات دولار في عام 2023، مع توقعات بتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21.4%، مدفوعاً بالبنية التحتية الرقمية القوية، وتطور الاقتصاد الإبداعي في الدولة.

وقال نور عبدالعال، المدير التنفيذي لشركة «سبيس لايف برودكشنز»: «نحن نعيش زمناً لم تعد فيه الفعاليات محصورة داخل قاعاتها. جمهور اليوم يتابع ويشارك ويتفاعل في الوقت نفسه من أي مكان في العالم. في «سبيس لايف» نمنح المنظمين وصنّاع المحتوى الأدوات التي تمكّنهم من تحويل الحدث إلى تجربة رقمية عالمية نابضة بالحياة».

وتضم مرافق الشركة في دبي أحد أكثر مراكز الإنتاج تطوراً في المنطقة، مجهزة بأحدث ما وصلت إليه تقنيات البث، من كاميرات فائقة الدقة بدقة k12، وتقنيات تصوير الطائرات من دون طيار، وأنظمة التحكّم المتعدد بالكاميرات، واستوديوهات متكاملة للبث الحي عبر مختلف المنصات.

وأكدت آنا مورغنسترن أن التحول في صناعة المحتوى الحي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، قائلة: «البث المباشر اليوم ليس خياراً تكميلياً، بل هو محور أساسي في استراتيجيات التواصل والإعلام الحديثة. نحن نساعد عملاءنا على تحويل الحدث إلى تجربة تتخطى حدود الحضور المادي، لتصل إلى جمهور عالمي بطريقة مؤثرة وإنسانية في آنٍ واحد».