كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان تُكَرِّم مجيد جعفر ولين جعفر لجهودِهما الرائدة في تعزيز البحث الطبي

كَرَّمت كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وزوجته السيدة لين برغوت جعفر، المؤسَسْين المُشاركَيْن لمؤسسة لولو، تقديراً لجهودِهما الرائدة في دعم الابتكار والبحث الطبي، ومساندة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز "هاي هوبس" لعلاج الأطفال في دولة الإمارات.

ونال مجيد ولين جعفر درجة الدكتوراه الفخرية من رئيس الجامعة مايكل كولينز خلال حفل التخريج لعام 2025، اعترافاً بدورهما في تسريع الأبحاث العلمية وتطوير علاجات للأمراض النادرة التي ما تزال نسبةً كبيرة منها حتى يومنا بلا تشخيص أو علاج، ولم تُعتَمد إلى الآن أي علاجاتٍ مناسبة للغالبية العظمى من هذه الأمراض. تُصيب الأمراض النادرة أكثر من 350 مليون شخص حول العالم - 70% منهم من الأطفال. وقد حُدّد إلى الآن أكثر من 7,000 مرض نادر، إلا أن المجتمع الطبي الدولي لم يتوصل لعلاجات معتمدة ل95% من هذه الأمراض.

وفي هذه المناسبة، قال مجيد حميد جعفر: "هذا التكريم من كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان شرفٌ كبيرٌ لنا، وتأكيدٌ على ما يمكن تحقيقه عندما تُسَخَّر الشراكات الهادفة لتلبية الاحتياجات المُلِحّة - خاصةً في مجال الأمراض النادرة التي ما تزال العديد من العائلات المتأثرة بها تعيش على أمل اكتشاف علاجات جديدة. لطالما كانت دولة الإمارات حريصةً على دعم الابتكارات الطبية، ونحن كذلك ملتزمان بالاستمرار في دعم هذا الجهد العالمي لتحسين حياة الأطفال وتسريع التغيير الإيجابي."

وتعد كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان من بين كليات الطب الرائدة في الولايات المتحدة، وفي العام الماضي دخلت في اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي. وقد نالت درجات دكتوراه فخرية خلال حفل التخريج أيضاً كلٌ من الدكتورة مارشا ماكنَت، رئيسة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، والدكتورة كارولين كلانسي، نائبة وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية في إدارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت لين برغوت جعفر، المؤسِّسة المشارِكة لمؤسَّسة لولو ومؤسِّسَة مركز "هاي هوبس" في دبي: "عندما شُخِّصَت ابنتنا بمرض نادر، سُرعان ما تحوّلت تَجرِبَتُنا الشخصية إلى مُهمّةٍ عالمية لفتح قنوات التواصل بين العائلات والعلماء والتعاون لإيجاد الحلول. نحن ممتنّان جداً لكوننا جزءًا من مجتمع متنامٍ ومُتفانٍ في تحسين مستقبل الأبحاث، بالعلم والتعاون والأمل."

استضافا مجيد ولين جعفر في مارس من هذا العام أمسية سحور خيري، خُصِّصت لجمع التبرعات لصندوق الطفل التابع لمؤسسة الجليلة في دولة الإمارات. وقد نجحت الأمسية في جمع 50 مليون درهم، لتُصبح أكبر حملة تبرع بقيادة فرد منذ تأسيس المؤسسة في عام 2013. أُقيمت الفعالية تحت شعار “أمسية أمل”، وجمعت نخبة من قادة الأعمال والداعمين للعمل الخيري لتعزيز الأبحاث والعلاجات الطبية المنقذة لحياة الأطفال المصابين.

وبالإضافة إلى عمله مع مؤسسة لولو التي دعمت أكثر من 100 مشروع بحثي في مختبرات حول العالم منذ تأسيسها عام 2015، يشغل مجيد حميد جعفر منصب الرئيس المشارك للحملة الدولية لمستشفى كامبريدج للأطفال، وعضو المجلس الاستشاري لمركز أوكسفورد-هارينغتون للأمراض النادرة الذي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، وهو عضو في مجلس الزمالة بكلية الطب بجامعة هارفارد والرئيس المشارك لمجلسها الاستكشافي.

كما يشغل مجيد حميد جعفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أقدم شركةِ نفطٍ وغازٍ خاصةٍ في الشرق الأوسط، وهو العضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال التي تتخذ من الشارقة مقراً لها.

أسست لين برغوت جعفر مركز هاي هوبس لعلاج الأطفال عام 2017 في دولة الإمارات، وهو مركز متخصص بالتدخلات المبكرة يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 300 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة المتوسطة والشديدة، ويوفر للأطفال بيئةً حاضنةً ومَرِحة تُمكّنهم من النمو والتطور بإشراف نخبة من أبرع المعالجين المتخصصين بخبرات دولية واسعة.