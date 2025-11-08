«يلا» توسع أعمالها في المنطقة بافتتاح مقر في الرياض

أعلنت مجموعة «يلا»، الإماراتية ومقرها مدينة دبي للإنترنت مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في بورصة نيويورك، عن خطة استراتيجية جديدة للتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مقر إقليمي في العاصمة الرياض، وذلك بعد حصولها على كافة التراخيص التجارية المطلوبة، وذلك في إطار رؤية المجموعة الرامية إلى ترسيخ حضورها في المنطقة، وتوسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للنظام الرقمي والترفيهي المتنامي في المملكة العربية السعودية.



وتم الإعلان عن إنشاء المقر الإقليمي خلال اجتماع المجموعة مع الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في العاصمة الصينية «بكين» وبحضور عبدالرحمن بن أحمد الحربي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين، على أن يتم افتتاحه في واجهة روشن بالرياض خلال النصف الأول من عام 2026، ليشكل مركزاً رئيسياً لإدارة عمليات مجموعة «يلا» وشراكاتها داخل المملكة وخارجها. وسيسهم المقر الجديد في تعزيز علاقات المجموعة مع الجهات المعنية محلياً، وتطوير محتوى ألعاب يعكس الهوية والثقافة السعودية، فضلاً عن دعم فرص التعاون مع مختلف الشركاء في منظومة الترفيه المزدهرة في المملكة.

«وسيوفر المقر الإقليمي صورة أشمل عن متطلبات السوق المحلي، ما يُمكّن مجموعة «يلا» من مواءمة منصاتها الحالية وابتكار خدمات جديدة تُلبّي تطلعات المستخدمين السعوديين. وفي إطار دخولها الرسمي إلى السوق السعودية، يعتزم المقر الإقليمي توفير فرص عمل نوعية واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة».



وبفضل فهمها العميق للثقافة المحلية واحتياجات المستهلكين، نجحت المجموعة في تطوير منتجات تلبي تطلعات مختلف فئات المستخدمين، مما يعزّز مكانتها كشريك رقمي رائد في المنطقة. وتُولي مجموعة «يلا» السوق السعودية أهمية استراتيجية، نظراً لما تتميّز به من بنية تحتية رقمية متطورة، وجيل شاب متطلع للتقنيات الحديثة، يسعى لبناء مجتمعات تفاعلية نابضة بالحياة عبر قنوات رقمية متقدمة.



وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن المملكة العربية السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألعاب والابتكار الرقمي، مشيراً إلى أن قرار مجموعة «يلا» بافتتاح مقرها الإقليمي في الرياض يعكس الثقة المتنامية في قوة الاقتصاد الرقمي للمملكة وبيئتها الداعمة للقطاعات الإبداعية.

وأضاف سموه أن هذه الخطوة ستُسهم في إثراء مشهد صناعة الألعاب في المملكة، وخلق المزيد من الفرص أمام المواهب السعودية الشابة، إلى جانب تعزيز مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الترفيه الرقمي.

ونوّه سموه إلى أن افتتاح المقر الجديد لمجموعة «يلا» في الرياض يُجسّد الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص، ويدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي يواكب تطلعات الجيل الجديد ويعزز حضور المملكة على الساحة العالمية في مجال الألعاب والتقنيات الحديثة.

ومن جانبه، صرّح صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا المحدودة»، والرئيس التنفيذي للمقر الإقليمي في الرياض، قائلاً: يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض محطة استراتيجية ضمن خطط توسّع مجموعة «يلا» في السوق السعودية، ويجسد التزامنا بالمساهمة في تطوير المنظومة الرقمية المتقدمة في المملكة. وسيكون هذا المقر مركزاً لإدارة عملياتنا في مختلف أنحاء المملكة، ما يمنحنا فرصة لتعزيز الشراكات المحلية، ودفع عجلة النمو ضمن بيئة تكنولوجية متكاملة ومحفّزة على الابتكار.

وأضاف: نتطلّع إلى التعاون مع الكفاءات والمواهب السعودية لتطوير وتكييف خدماتنا بما يواكب تطلعات المستخدمين المحليين، كما نسعى إلى توسيع نطاق حضورنا لنكون شريكاً فاعلاً في دعم رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر. ونؤكد من جديد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة لا تقتصر على الترفيه، بل تسهم في بناء مجتمعات رقمية نابضة بالحياة، تتسم بالتواصل الحقيقي والروابط الهادفة.