شركة «JBR» تعزز حضورها العالمي بافتتاح مكتب جديد في دبي



أعلنت شركة «JBR» عن توسيع حضورها الدولي بافتتاح مكتب جديد في دبي، وذلك بالشراكة مع مارتن هيلويغ «مجموعة هيلويغ»، الذي سيتولى أيضاً منصب شريك في «JBR الإمارات». وسيكون المكتب الجديد مقره مدينة دبي، ويتزامن ذلك مع المشهد المتسارع لتطورات عمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل المؤسسي.



وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار نمو قطاع «JBR» البحري والبحري النفطي وتؤكد مكانة الشركة بوصفها مستشاراً رائداً وموثوقاً في مجال الصناعة البحرية والطاقة البحرية.



ومن خلال هذه الشراكة وافتتاح مكتب دبي، تعزز «JBR» موقعها على الساحة العالمية، لاسيما في منطقة تلعب دوراً متزايد الأهمية في التجارة البحرية العالمية والعمليات البحرية، إضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المستدامة.



وقال رونالد فان راين، الشريك الإداري في «JBR»: يتجه العديد من عملائنا نحو التركيز على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، وفي الوقت ذاته نلحظ اهتماماً متزايداً من تلك المناطق تجاه أوروبا وبقية أنحاء العالم، ووجودنا في الشرق الأوسط يعزز الجسر بين الأسواق، ويقربنا أكثر من عملائنا النشطين في قطاعات البحرية والطاقة والموانئ والمحطات.



وسيعمل فريق دبي بالتنسيق الوثيق مع مكاتب «JBR» في كل من هولندا وبلجيكا، حيث سيتم الجمع بين الخبرة القطاعية المتخصصة من المقر الرئيسي والحضور المحلي في الإمارات. كما سينتقل عدد من الزملاء إلى دبي لدعم التواصل بين المكاتب وتعزيز التكامل المؤسسي.