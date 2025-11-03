دراجون أويل تعزز شراكاتها الدولية باتفاقية مع «سوكار» الأذرية



أعلنت شركة «دراجون أويل» التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان «سوكار» (SOCAR) وذراعها التجارية (SOCAR Trading)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتسويق، والبحث في فرص إطلاق مشاريع مشتركة مستقبلية في قطاع النفط والغاز. وتؤكد هذه الخطوة التزام «دراجون أويل» بتوسيع نطاق شراكاتها الدولية ودعم جهود التكامل العالمي في قطاع الطاقة، ولا سيما خلال المحافل الدولية الكبرى مثل «أديبيك 2025».



وشهد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك» و«دراجون أويل»، توقيع المذكرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك 2025» في جناح شركة دراجون أويل. وقد وقع مذكرة التفاهم عن شركة «دراجون أويل»، عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» وروشان نجف، رئيس شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان، عن «سوكار تريدينغ»، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دراجون أويل» وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.



وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يشكل هذا التعاون ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يدعم التنمية المستدامة ورفاه الشعوب».



وأضاف معاليه: «تُعد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة نموذجاً متميزاً في التعاون الاقتصادي والاستثماري، ولا سيما في مجالات النفط والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة. وتحرص دراجون أويل على تعزيز تعاونها مع الشركات الوطنية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك تركمانستان وأذربيجان ودول حوض بحر قزوين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية في منظومة الطاقة العالمية نظراً لإمكاناتها الكبيرة في مجالات الإنتاج والتصدير والبنية التحتية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء شراكات جديدة تعزز استدامة قطاع الطاقة وتدعم خطط التنويع الاقتصادي لكلا الجانبين».



من جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: تعكس مذكرة التفاهم مع شركة سوكار (SOCAR) رؤيتنا المشتركة نحو تطوير مشاريع نوعية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، والبحث في فرص تعاون جديدة في منطقة بحر قزوين التي تُعد من أكثر المناطق الواعدة في قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أنه تُعد سوكار من الشركات الرائدة في المنطقة، وتمتلك خبرات عميقة تمتد لعقود. والتعاون معها يشكل إضافة استراتيجية تُعزز حضور دراجون أويل الإقليمي وتدعم مسار النمو المستدام للشركة.

