«شيري الإمارات» تطلق «تيجو 9» بنظام هجين ثنائي المحرك

أعلنت شركة «شيري الإمارات» عن وصول طرازها الهجين القابل للشحن «تيجو 9» إلى الأسواق المحلية.

وتتميز السيارة بنظام هجين متطور ثنائي المحرك مقترن بمحرك 1.5TGDI قوي وناقل حركة هجين مخصص بثلاث سرعات. وتعتبر «تيجو 9» سيارة SUV كبيرة الحجم (كروس أوفر ذات 7 مقاعد) تقدمها «شيري» لتنافس في قطاع السيارات الفاخرة، حيث تتميز بتصميم جذاب وتقنيات متطورة ومحرك قوي.

وبالنسبة للتصميم الخارجي، تأتي السيارة بطول: 4820 ملم، وعرض 1930 ملم، وارتفاع 1699 ملم. أما أبعاد الإطارات فتأتي بمقاس 20 بوصة (مع تصميمات مختلفة) تعطيها مظهراً رياضياً وقوياً. ويأتي كذلك التصميم حركياً مع شبك أمامي ضخم وإضاءة LED رفيعة في الأمام والخلف، وخطوط أنيقة ومتناسقة.

أما من الداخل، فتتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد بفتحة سقف بانورامية، وزجاج عازل لمقصورة هادئة، ومقاعد بخاصية تدليك للسائق، وما يصل إلى 10 وسائد هوائية لضمان أقصى درجات السلامة، إضافة إلى نظام معلومات وترفيه متطور وشاشة مركزية عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة، وأنظمة صوت فاخرة مع ما يصل إلى 14 مكبر صوت، مما يضمن تجربة قيادة تنبض بالراحة والفخامة. مع مساحة أمتعة بحجم 180 لتراً مع استخدام جميع المقاعد، ويمكن زيادتها إلى أكثر من 1600 لتر بطي المقاعد الخلفية.

وبالنسبة للتقنيات والأنظمة الذكية، تأتي السيارة بشاشة مركزية بحجم 24.6 بوصة منحنية (مدمجة مع بعضها).

وشاشة عرض أمامية للقيادة بحجم 12.3 بوصة. وبالنسبة لنظام الترفيه فإنها تأتي بنظام صوتي متميز من سوني مع 14 مكبر صوت.

كما تأتي السيارة بشاشة عرض أمامية تعرض معلومات السرعة والملاحة على الزجاج الأمامي، مع شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB-C في جميع الصفوف، مع نظام ADAS المتكامل للسلامة ويتضمن: التحكم التكيفي في السرعة، والمساعدة في الحفاظ على المسار، وكشف المشاة والاصطدام، والمساعدة في الخروج من موقف الركن، ومراقبة النقاط العمياء، ووسائد هوائية.