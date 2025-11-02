«أكسيونا»: استدامة الموارد المائية في المنطقة يعتمد على الابتكار والتقنيات المستدامة

في ظل تسارع الجهود الرامية إلى تحقيق أمن مائي مستدام في منطقة الشرق الأوسط تواصل شركة «أكسيونا» ترسيخ مكانتها في تقديم حلول مائية فعالة وموثوقة وصديقة للبيئة، تسهم في تعزيز القدرة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغير المناخي.

وفي لقاء سريع مع «البيان» أكد خوليو دي لا روسا، المدير التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لدى «أكسيونا»، الدور المتنامي، الذي تلعبه الشركة في دعم استدامة الموارد المائية في المنطقة، من خلال الشراكات الحكومية، وتبني أحدث التقنيات المبتكرة.

وقال دي لا روسا: «كانت تجربتنا في التوسع داخل منطقة الشرق الأوسط ديناميكية ومثيرة، إذ تتماشى رؤية المنطقة الطموحة للنمو المستدام والتزامها بمعالجة تحديات شح المياه مع رسالة «أكسيونا» المتمثلة في توفير حلول مائية موثوقة وفعالة وقادرة على الصمود».

شراكات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

وأوضح دي لا روسا أن التعاون مع الجهات الحكومية كان عاملاً محورياً في نجاح الشركة، حيث أسهمت الشراكات مع الهيئات الوطنية للمياه والجهات التنظيمية في تطوير مشاريع لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الفورية للمياه فقط، بل تعزز أيضاً القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتشمل إنجازات «أكسيونا» في المنطقة 13 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 4 ملايين متر مكعب يومياً، و3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 440 ألف متر مكعب يومياً، وتوفر هذه المشاريع مياه شرب نظيفة لأكثر من 16 مليون شخص وخدمات صرف صحي لنحو 1.5 مليون نسمة، مع دمج مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

الاستدامة في صميم أعمال الشركة

يعد الأمن المائي أولوية وطنية في الشرق الأوسط، حيث تعتبر مستويات الموارد الطبيعية العذبة نادرة، بسبب المناخ الجاف. وتدمج «أكسيونا» مبادئ الاستدامة في جميع مراحل دورة المياه — من التصميم إلى التشغيل — من خلال اعتماد تقنية التحلية بالتحليل العكسي (Reverse Osmosis)، التي تعد من أكثر الحلول كفاءة واستدامة على مستوى العالم.

وأوضح دي لا روسا: «إن تكلفة تحلية ألف لتر من مياه البحر باستخدام تقنية التحليل العكسي تعادل تقريباً سعر عبوة مياه سعة خمس لترات في السوبرماركت، كما أن هذه التقنية تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 6.5 أضعاف مقارنة بطرق التحلية التقليدية».

الطاقة المتجددة والتحول الرقمي

تشهد صناعة تحلية المياه تحولاً جذرياً بفضل إدماج الطاقة المتجددة، وخصوصاً الطاقة الشمسية، في تشغيل محطات التحلية، وتستخدم «أكسيونا» أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، تعمل على تحسين التشغيل في الوقت الفعلي، ما يرفع الكفاءة، ويخفض التكاليف والانبعاثات.

وقال دي لا روسا: «إن الجمع بين الطاقة المتجددة، وأنظمة التحكم الرقمية، والأغشية عالية الكفاءة، يمكننا من إنتاج المياه بطريقة أكثر استدامة من أي وقت مضى، وبمجرد توفر تقنيات تخزين الطاقة متوسطة السعة بأسعار معقولة سنشهد تحولاً جوهرياً في تكلفة إنتاج المياه».

كما أصبحت الرقمنة ركناً أساسياً في إدارة المشاريع المائية الحديثة، إذ تعتمد مرافق «أكسيونا» على أنظمة المراقبة والتحكم الآلي (SCADA)، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، والتوائم الرقمية (Digital Twins) للتنبؤ بالأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية.