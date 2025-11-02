شراكة لتعزيز الامتيازات التأمينية للقطاع القانوني في الإمارات



أعلنت شركتا سكون للتأمين، وسكون تكافل عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى توفير باقات تأمينية وتكافلية مبتكرة بتسهيلات تنافسية خاصة لأعضاء الجمعية. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم المهنيين القانونيين في الدولة وتمكينهم من الاستفادة من حلول تأمينية وتكافلية متقدمة تعزز استقرارهم المهني.



تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة المدير المالي التنفيذي لشركة سكون للتأمين، وأحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل. وتعكس هذه الشراكة التزام الأطراف الثلاثة بتطوير البيئة القانونية في الدولة، وتوفير منظومة حماية مالية أكثر استدامة للعاملين في المجال القانوني.



وفي هذا الإطار، صرّح أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل، قائلاً: «نفخر بهذه الشراكة التي تتيح لنا تقديم حلول تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي تطلعات المجتمع القانوني، وتؤكد رسالتنا في توفير خدمات مخصصة للمحترفين الذين يسهمون في تعزيز العدالة والشفافية في الدولة».



وتعكس هذه المبادرة التزام سكون بابتكار حلول تأمينية وتكافلية مخصصة تستجيب لمتطلبات القطاعات المهنية المتغيرة. ومن خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا حصرية، تواصل سكون أداء دور الشريك الموثوق في تعزيز الأمن المالي والرفاه المهني.

من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة المدير المالي التنفيذي في شركة سكون للتأمين: «هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً لتعاون مثمر يخدم المصلحة العامة، ويمكّننا من تقديم برامج تأمينية مصممة خصيصاً للممارسين القانونيين، في إطار من المرونة والكفاءة والمهنية».

وتنص الاتفاقية على مجموعة من المبادرات المهمة، تتمثل في:

• حلول تأمينية وتكافلية شاملة بأسعار تنافسية.

• تسهيلات في إجراءات إصدار الوثائق.

• مزايا وشروط تنافسية لتأمين المسؤولية المهنية وفق نظام التكافل، تبعاً لقرار وزير العدل رقم (401) لسنة 2025.

• جلسات توعية متخصصة حول مبادئ التأمين التكافلي.

وقال زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «نسعى دائماً لتوفير الأدوات والمبادرات التي تصون حقوق أعضاء الجمعية وتعزز من استقرارهم المهني. وهذه الاتفاقية مع سكون تعدّ خطوة نوعية في سبيل تحقيق ذلك، بما يضمن استمرارية التقدم والتطور المهني».

تجسد هذه الشراكة رؤية سكون في التعاون مع المؤسسات والهيئات الرائدة، وتوسيع نطاق خدماتها المتخصصة لتشمل شرائح مهنية متنوعة، بما يعزز من دور التأمين والتكافل في دعم الأمن المالي والاستقرار المجتمعي.