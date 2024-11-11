تعاون الإمارات دبي الوطني وماستركارد لتمكين مستقبل افتراضي للمدفوعات



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وماستركارد عن تعاونهما لإطلاق «حلول السفر بالجملة من بنك الإمارات دبي الوطني»، وهو منتج مبتكر لإجراء المدفوعات بين وكالات السفر والسياحة والموردين قائم على البطاقة الافتراضية، وهو متاح الآن لوكالات السفر.

ويأتي هذا التعاون الجديد استمراراً لشراكة استراتيجية طويلة وممتدة بين الجانبين، ويهدف إلى رقمنة وتحسين تدفقات المدفوعات بين وكالات السفر ومختلف الموردين المرتبطين بحجوزات السفر.

وبالاستفادة من ابتكارات ماستركارد في مجال البطاقات الافتراضية، من خلال «برنامج ماستركارد بالجملة»، لرقمنة الطريقة، التي تدفع بها وكالات السفر والسياحة حجوزات السفر للموردين، سيعمل «حلول السفر بالجملة من بنك الإمارات دبي الوطني» على تحسين التدفق النقدي من خلال خط ائتمان ممتد وضمان الدفع، وزيادة الرؤية والشفافية، وتعزيز أمن المعاملات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، من خلال ثراء البيانات وضوابط الاحتيال، وبناء الكفاءة عبر سلسلة قيمة السفر للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود.

من جانبه قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه بنكاً رائداً في تقديم الحلول المتطورة المصممة خصيصاً لقطاع السفر. وتلبي بطاقة حلول السفر بالجملة للشركات التي أطلقناها مؤخراً، بالتعاون مع ماستركارد، المتطلبات الفريدة للقطاع فيما يتعلق بالمدفوعات الآمنة والفعالة بين وكالات السفر والموردين العالميين. ويتيح لنا هذا الحل تحسين عمليات المدفوعات، وتزويد هذه الشركات بحل سلس وموثوق به لتلبية احتياجاتها من المعاملات».

وقال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم شرق المنطقة العربية في ماستركارد: «مع تزايد حجم المدفوعات بين الشركات في مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بوتيرة متسارعة أصبحت الحاجة إلى التحول الرقمي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات بحلول مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرات الدفع الرقمي، وفي رفد الأسواق التي نخدمها بأعلى مستويات من الكفاءة والفاعلية. نسعى من خلال شراكتنا الطويلة مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع نطاق مزايا بطاقاتنا الافتراضية، لتشمل عملاء البنك من وكالات السفر لتمكينهم من تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي المتقدم».