إطلاق مجمّع أعمال «ديستريكت 11» بمساحة 3.5 ملايين قدم مربّعة في الشارقة

أطلقت شركة المروان مشروعها «ديستريكت 11»، الذي يُعد أول مجمّع أعمال في الإمارات مُصمَّم بالذكاء الاصطناعي، ليقدّم نموذجاً متقدّماً لبيئات عمل ذكية، تجمع بين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستخدم العصرية، وذلك بحفل نوعي، استعرضت مجموعة المروان إنجازاتها على مدار الـ 47 عاماً، بحضور كبار الشخصيات والمستثمرين ورواد الأعمال ومشاهير المنصات، في مؤشر جديد على قوة بيئة الأعمال بإمارة الشارقة.

ويشكل مشروع «ديستركت 11» بيئة مثالية لاحتضان المشاريع الاستثمارية والتجارية، حيث توفر الشارقة الأسس الجوهرية لنجاح المشاريع الكبيرة، وخاصة التجارية منها، مثل «ديستركت 11»، الذي يلبي الطلب المتزايد على المكاتب الحديثة والفاخرة من الفئة الأولى، إذ يمتد على مساحة 3.5 ملايين قدم مربعة، موزعة على 11 مبنى، ويضم فندقاً عالمياً بـ 368 وحدة فندقية، كما يحتوي على نحو 3000 موقف سيارات، ويقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من مجتمعات سكنية كبرى والمطار والمدينة الجامعية، ويدمج بين الموقع الاستراتيجي، والتقنيات الذكية، والاستدامة، وكفاءة الأعمال في نظام بيئي متكامل، ويوفر بيئة عمل مستقبلية، فعالة من حيث التكلفة، ليقدم منصة مثالية للشركات للنمو والتوسع.

وقال مجد الزعيم المدير التنفيذي لشركة المروان للتطوير: سيحقق مشروع «ديستركت 11»، نقلة نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشارقة، إذ صمم المشروع ببنية تحتية ذكية، وبالاستفادة من خبرات تصاميم عالمية، ليقدم بيئة أعمال نابضة بالحياة، تجمع بين احتياجات المستثمرين الحالية، وطموحات رواد الأعمال المستقبلية،

ولفت الزعيم إلى أن دور الذكاء الاصطناعي في «ديستريكت 11» لا يقتصر على الأنظمة الذكية فحسب، بل يمتد إلى تسعير أكثر ديناميكية، وإدارة مرافق استباقية، عبر الصيانة التنبؤية، وترشيد استهلاك الطاقة، ما يرفع كفاءة الأصول، ويُحسّن تجربة العملاء. ويضع ذلك المشروع في طليعة التحول الرقمي بالقطاع العقاري، مع حوكمة تقنية تُعزّز الموثوقية والتنافسية والعائد على الاستثمار.