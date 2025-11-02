نجاح قطاع التجزئة في الإمارات يدفع توسعات «المدينة جروب» إلى 106 فروع

تستعد المدينة جروب، الشركة المالكة لكل من المدينة ومانجو هايبر ماركت لتدشين 6 فروع جديدة في دولة الإمارات بنهاية 2025، لترفع العدد الإجمالي إلى 106 فروع، وذلك في إطار التوسعات التي تخطط لها بعد نجاحها في السوق الإماراتي، والذي يعد محفزاً كبيراً لنشاط سوق قطاع التجزئة، حيث يُقدر السوق بـ44.38 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويتوقع نموه ليصل إلى 61.89 مليار دولار بحلول عام 2030، ويعتمد هذا النجاح على عوامل عدة منها نمو السياحة، توسع المدن، والتحول الرقمي الذي عزز التجارة الإلكترونية، إضافة إلى السياسات الاقتصادية الداعمة.

وفي إطار التوسعات التي إطلقتها المدينة جروب، دشّنت، بشكل رسمي مبادرة «المدينة لأحلام الشتاء – الموسم الخامس». وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق أحلامهم الكبيرة، إذ تمنح المتسوقين إمكانية الدخول في السحب على مجموعة هائلة من الجوائز بحد أدنى للمشتريات قدره درهم واحد فحسب. وقد شهد المؤتمر الصحفي مشاركة القيادات التنفيذية الرئيسية، من بينهم شازيل بويل المدير التنفيذي، ومحمد علي مدير العمليات، وأيوب شيروفاث مدير التسويق، وأرون ثوتيان مدير التسويق والاتصال المؤسسي، بحضور الرعاة والشركاء المعنيين.

تستمر الحملة الترويجية من الأول من نوفمبر 2025 حتى الأول من فبراير 2026، وتتميز بتقديم ما يزيد على 100 جائزة رئيسية خلال فترة الحملة. وتضم باقة الجوائز المشوقة جائزة تغطية إيجار سكن لعام كامل، إضافة إلى 12 سيارة من طراز هافال جوليون برو الرياضية، و12 جائزة لتغطية الرسوم الدراسية لسنة كاملة، و12 تجربة لـ«دريم دبي»، و12 رحلة سياحية عالمية، فضلاً عن 60 قسيمة تسوق صالحة لشهر واحد، لتقدم بذلك تشكيلة غنية من الجوائز للمشاركين في إمارات دبي والشارقة وعجمان.

وخلال التعليق على هذه المناسبة، ذكرت إدارة المدينة جروب: «لقد تحولت أحلام الشتاء إلى تقليد متأصل يحتل موقعاً مميزاً في وجدان المدينة وعملائها المحترمين. وهي تعبّر عن التزامنا الراسخ بخدمة المجتمع من خلال جعل تجربة التسوق العادية بوابة لتحقيق أمانٍ جوهرية تُحدث فارقاً في الحياة. ونغتنم هذا العام فرصة بث المزيد من الفرح والإثارة عبر باقة محدّثة من الجوائز التي تشمل شتى مناحي حياة عملائنا».

أثبتت فعالية المدينة لأحلام الشتاء نفسها كإحدى أبرز المناسبات التجارية المنتظرة على مستوى دولة الإمارات، بفضل ما تتميز به من شفافية وسخاء وحرص على التفاعل المجتمعي. ومع انطلاق موسمها الخامس، تواصل المدينة جروب ترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، والمتمحورة حول تقدير العملاء ومكافأتهم بأساليب تعكس اهتمامها الحقيقي بهم.