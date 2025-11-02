«عرب إكسبريس» تستثمر 300 مليون درهم في تجارة الذهب والألماس في الإمارات

تسعى مجموعة «عرب إكسبريس»، لضخ استثمارات بـ300 مليون درهم ( 82 مليون دولار) في سلسلة فروع تتكون من 15 محلاً لتجارة الذهب والألماس في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة، بحلول 2030.

وقال مصطفى نظامي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «عرب إكسبريس لخدمات رجال الأعمال»، في تصريحات على هامش افتتاح أحدث فروع المجموعة الجديد؛ «كيرالا جولد آند دايموند»، في مدينة دبي ( المدينة مول)، إن المجموعة وضعت نصب أعينها توسعة أعمالها الاستثمارية، والتي تشمل العديد من القطاعات المتنوعة وعلى رأسها تجارة الذهب والألماس - في عموم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نظامي: «نعيش لحظة تحقيق حلم كبير. لقد كانت استجابة الجمهور خلال الأشهر الخمسة الماضية مذهلة. ومع انطلاقة أعمالنا رسمياً في قطاع الذهب والألماس بفرعنا الأول، من الضروري جداً تقديم خدمة مثلى للعملاء وبأسعار سوقية تنافسية، ورؤيتنا هي التوسع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتاح فروع جديدة بحلول عام 2030».

ويتزامن إطلاق العلامة التجارية الجديدة في دولة الإمارات، مع احتفالات يوم كيرالا (كيرالا بيرافي)، بحضور بانكاد شهاب تانجال، وعدد كبير من رجال الأعمال في دولة الإمارات وولاية كيرالا الهندية.

وقال سيد عبد الواحد، العضو المنتدب، المدير العام لشركة آيديال لخدمات تأسيس الأعمال: «هذا الإطلاق الكبير ليس سوى البداية. الاستجابة الرائعة من العملاء منحتنا ثقة كبيرة، مضيفاً، إن فرع المجموعة سيتم افتتاحه قريباً في العاصمة أبوظبي، في منطقة المصفح، حيث نسعى إلى توسيع نطاق خدماتنا المتميزة لتشمل جمهوراً ومناطق أوسع».

وأضاف: «خبرتنا الطويلة في قطاعات الأعمال والعقارات والاستثمارات ساعدتنا في بناء علاقة متينة مع عملائنا. نحن علامة تجارية مجتمعية، نضع الثقة فوق كل اعتبار، ونلتزم بتقديم نفس المستوى من الخدمة والمصداقية».

وأشار عبد الواحد، إلى أنه بالرغم من تقلبات أسعار الذهب، إلا أن المجموعة تركز على توفير تشكيلات خفيفة الوزن وعصرية تناسب مختلف المناسبات والميزانيات.