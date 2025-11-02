«ميك ماي تريب» تطلق مبادرة لتعزيز خطط السفر في الإمارات لموسم نهاية العام

أعلنت شركة «ميك ماي تريب» ، المنصة الإلكترونية للسفر في دولة الإمارات، عن إطلاق مبادرة جديدة ، بهدف تسهيل تخطيط الرحلات خلال موسم نهاية العام، وجعلها أكثر فائدة ومتعة للمقيمين في الدولة.

وفي إطار هذه المبادرة أطلقت الشركة حملة «تخفيضات الصفقة الكبرى»، التي تجمع نخبة من شركات الطيران، والعلامات الفندقية، والشركاء المصرفيين، والعلامات التجارية الاستهلاكية الموثوقة، لتقديم عروض استثنائية وقيمة مضافة على الرحلات والإقامات داخل الدولة وخارجها.

وتسلط حملة تخفيضات الصفقة الكبرى الضوء على أبرز الوجهات الترفيهية المفضلة لدى سكان الدولة، بدءاً من الإقامات القصيرة في أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة، وصولاً إلى الوجهات العالمية الشهيرة مثل تايلاند وتركيا وجورجيا وأذربيجان ومصر والمملكة المتحدة والمالديف وسنغافورة وماليزيا والفلبين، لتشمل باقة واسعة من الرحلات القصيرة والطويلة، التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.

وعلى صعيد قطاع الضيافة تتضمن الحملة مشاركة نخبة من أبرز العلامات الفندقية المحلية والعالمية، من بينها: أتلانتس، روف، ميلينيوم للفنادق والمنتجعات، جوان للفنادق والمنتجعات، سوها، بريميير إن، مجموعة فنادق HMH، جميرا، ون آند أونلي ون زعبيل، ماجيستيك، سيتي ماكس، تاج، جيه إيه للمنتجعات والفنادق، مجموعة MOBH القابضة، لاندمارك، مجموعة راديسون للفنادق، مجموعة ويندهام للفنادق والمنتجعات، وأماري للفنادق والمنتجعات.

كما تقدم الحملة عروضاً خاصة تمتد على مدار شهر كامل، بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء المصرفيين، من ضمنهم بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، إتش إس بي سي، بنك الهلال، وسيتي بنك، إلى جانب مزايا حصرية من شركات نون، وكريم، وزوماتو، ما يمنح المسافرين حوافز إضافية للتخطيط المبكر لرحلاتهم المقبلة.

وسيتم خلال كل أسبوع حتى 30 نوفمبر تسليط الضوء على وجهات محددة ضمن أفكار سياحية منسقة، إلى جانب إطلاق عروض «اللمحات الخاطفة» محدودة الوقت، فضلاً عن عروض يومية قصيرة متاحة بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً، لتتيح للمتعاملين فرصة اغتنام أفضل الصفقات في أوقات محددة.

وقال راج ريشي سينغ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجلس التعاون الخليجي في شركة ميك ماي تريب: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة السفر المتنامية في دولة الإمارات، والقائمة على حب الاستكشاف والتواصل وتبادل التجارب، ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات الطيران والضيافة والمصارف نهدف إلى جعل تجربة التخطيط للسفر أكثر سلاسة وإلهاماً وجدوى، بما يثري تجربة كل مسافر في دولة الإمارات».

يمكن للمسافرين استكشاف جميع العروض والحجز مباشرة عبر تطبيق MakeMyTrip الإمارات أو من خلال الموقع الإلكتروني طوال فترة الحملة.