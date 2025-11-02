شمسة سليمان الفهيم رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«بلدكو»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» عن تعيين شمسة سليمان الفهيم رئيساً تنفيذياً بالإنابة، على أن تمارس مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي وفقاً لأحكام النظام الأساسي ولوائح الشركة الداخلية، لحين صدور قرار لاحق من المجلس بتعيين رئيس تنفيذي دائم.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد مؤخراً بإنهاء خدمات أسامة عبد الحارث أبو بكر من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة بناء على توصيات لجنة الترشحيات والمكافآت.

يذكر أن شمسة سليمان الفهيم قد تولت منصب مسؤول حماية البيئة في الشركة، ومدير السياسات والتخطيط، قبل اختيارها لمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وحصلت الفهيم على ماجستير في العلاقات الدولية وتنمية الاستدامة من جامعة سانت اندروز في إسكتلندا.